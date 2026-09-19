Nicușor Dan: „Să ne bucurăm când avem succese”

Președintele Nicușor Dan a transmis, la Bistrița, că românii ar trebui să recunoască atât problemele țării, cât și progresele realizate în ultimii ani. Acesta a fost prezent la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean Bistrița.
„Să ne bucurăm când avem succese”
Șeful statului a subliniat că, deși există în continuare dificultăți precum corupția, interesele de grup și întârzierile în digitalizare, România are și rezultate care merită apreciate.
Exemplul Spitalului Județean din Bistrița
Nicușor Dan a dat ca exemplu modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, proiect realizat cu fonduri europene. Președintele a evidențiat importanța unor astfel de investiții pentru comunitățile locale.
„Nu suntem în preajma apocalipsei”
Nicușor Dan a făcut apel la o perspectivă echilibrată asupra României, arătând că țara are încă multe lucruri de îmbunătățit, dar și progrese importante care nu trebuie ignorate.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.