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Nicușor Dan: „Să ne bucurăm când avem succese”

Publicat la 19.09.2026, 15:37:15

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Nicușor Dan: „Să ne bucurăm când avem succese”
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Președintele Nicușor Dan a transmis, la Bistrița, că românii ar trebui să recunoască atât problemele țării, cât și progresele realizate în ultimii ani. Acesta a fost prezent la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean Bistrița.

„Să ne bucurăm când avem succese”

Șeful statului a subliniat că, deși există în continuare dificultăți precum corupția, interesele de grup și întârzierile în digitalizare, România are și rezultate care merită apreciate.

Exemplul Spitalului Județean din Bistrița

Nicușor Dan a dat ca exemplu modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, proiect realizat cu fonduri europene. Președintele a evidențiat importanța unor astfel de investiții pentru comunitățile locale.

„Nu suntem în preajma apocalipsei”

Nicușor Dan a făcut apel la o perspectivă echilibrată asupra României, arătând că țara are încă multe lucruri de îmbunătățit, dar și progrese importante care nu trebuie ignorate.

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