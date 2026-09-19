Nicușor Dan: „Să ne bucurăm când avem succese”

Publicat la 19.09.2026, 15:37:15

Președintele Nicușor Dan a transmis, la Bistrița, că românii ar trebui să recunoască atât problemele țării, cât și progresele realizate în ultimii ani. Acesta a fost prezent la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean Bistrița.

„Să ne bucurăm când avem succese”

Șeful statului a subliniat că, deși există în continuare dificultăți precum corupția, interesele de grup și întârzierile în digitalizare, România are și rezultate care merită apreciate.