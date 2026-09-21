PSD a decis să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan. Grindeanu: „PSD votează doar un guvern din care face parte!”

Publicat la 21.09.2026, 14:55:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Social-democrații au decis să nu susțină în Parlament Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu spune că poziția PSD rămâne cea anunțată anterior: partidul votează doar un guvern din care face parte. Decizia BPN urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național.

Sorin Grindeanu: „Biroul permanent național al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0” Biroul Permanent Național al partidului s-a reunit astăzi pentru a stabili poziția partidului față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. La finalul ședinței, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor vota noul Executiv.

„Biroul permanent național al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a declarat Grindeanu. El a precizat că recomandarea BPN va fi înaintată Consiliului Politic Național, forul statutar care poate lua decizia finală în astfel de situații. PSD votează doar un guvern din care face parte Liderul social-democrat a reluat poziția exprimată de partid în urmă cu aproximativ trei săptămâni, la Sinaia- PSD nu intenționează să susțină un Executiv din care nu face parte.

„PSD a spus şi la Sinaia în urmă cu 3 săptămâni: votează doar un guvern din care face parte”, a afirmat Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, decizia BPN a fost luată în unanimitate. Grindeanu a susținut că PSD se opune continuării politicilor economice asociate guvernării Bolojan, invocând creșterea taxelor, prețurile și concedierile. „PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi economiei româneşti. Românii nu mai suportă taxe crescute, preţuri mari şi concedieri pe bandă rulantă”, a declarat liderul partidului. Afirmațiile reprezintă poziția politică a lui Grindeanu și a PSD, nu o evaluare independentă a efectelor economice ale măsurilor guvernamentale. Atac la adresa lui Siegfried Mureșan: „Este o regie. Un Bolojan mai mic” Sorin Grindeanu a lansat și un atac direct la adresa premierului desemnat, susținând că Siegfried Mureșan nu și-ar dori, în realitate, să preia funcția de prim-ministru. „Tot ce a făcut demonstrează că nici nu doreşte să ajungă premier, este o regie”, a spus liderul PSD. Poziția lui Grindeanu vine după ce Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat a început negocierile cu PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care îl susțin, însă fără o majoritate parlamentară proprie. Criticile social-democraților au fost formulate și înaintea ședinței BPN. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, declarase că nu va susține un guvern condus de Mureșan, argumentând că acesta ar continua politicile lui Ilie Bolojan. „Avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, a afirmat Manda. În aceeași logică, Grindeanu a folosit luni formula „guvernul Bolojan 2.0” pentru Cabinetul pe care Siegfried Mureșan urmează să îl propună. Mureșan mai are nevoie de voturi în Parlament Premierul desemnat este susținut de PNL, USR și UDMR. Potrivit informațiilor publicate după desemnare, cele trei formațiuni pornesc de la 169 de voturi, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Prin urmare, poziționarea PSD complică obținerea majorității necesare pentru noul Executiv. Mureșan a transmis anterior că este dispus să discute cu social-democrații și să le prezinte programul său de guvernare. „PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR”, declara Mureșan, citat de HotNews. PNL, USR și UDMR le-au propus social-democraților să susțină Guvernul Mureșan și să treacă în opoziție pentru o perioadă de un an, după care să revină la guvernare printr-un mecanism de rotativă.