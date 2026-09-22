Siegfried Mureșan anunță reforma statului: mai puțini parlamentari, comasări de agenții și fără cumul pensie-salariu

Premierul desemnat Siegfried Mureșan își construiește programul de guvernare în jurul unei idei centrale: reforma trebuie să înceapă cu statul. În discuțiile cu parlamentarii PNL, el a prezentat o serie de măsuri pe care intenționează să le includă în program, de la reducerea numărului de parlamentari și reorganizarea instituțiilor până la reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, potrivit unor surse liberale.
Mai puțini parlamentari și instituții comasate
Printre măsurile prezentate de premierul desemnat se află reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu datele recensământului, precum și comasarea unor agenții și instituții ale administrației centrale.
Mureșan a vorbit și despre necesitatea unui stat mai suplu și mai eficient. Cu o zi înainte, el anunțase că programul va urmări modernizarea și eficientizarea administrației, precum și reformarea companiilor de stat.
În această logică, companiile de stat ar urma să fie supuse unor criterii mai stricte de management și performanță.
Reforma pensiilor speciale și fără cumul pensie-salariu
Programul propus de Mureșan include și reforma pensiilor speciale. O altă măsură anunțată este eliminarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public.
Aceste măsuri fac parte din pachetul de reforme pe care premierul desemnat îl prezintă drept necesar pentru eficientizarea aparatului de stat și reducerea cheltuielilor publice.
ANAF, concentrat pe marile fraude
O altă direcție anunțată vizează activitatea ANAF. Mureșan consideră că administrația fiscală trebuie să își concentreze resursele asupra marilor fraude, în locul unei presiuni administrative excesive asupra contribuabililor obișnuiți.
În paralel, premierul desemnat susține că nu este nevoie de noi creșteri de taxe și impozite și nici de majorarea TVA.
Tema colectării mai eficiente a veniturilor bugetare și a combaterii evaziunii fiscale se regăsește și în programele de reformă a administrației publice elaborate anterior, unde sunt prevăzute reorganizarea ANAF și introducerea unor indicatori de performanță.
Programul ajunge în Parlament
Siegfried Mureșan a anunțat că începe prezentarea programului de guvernare în Parlament și că nu intenționează să se retragă din procedura de învestire.
Premierul desemnat se întâlnește marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri urmează discuțiile cu parlamentarii UDMR. Prezentarea programului este etapa următoare în procesul de formare a Guvernului, după ce Mureșan a început redactarea documentului împreună cu experții PNL, USR și UDMR.
Mureșan a declarat anterior că obiectivul este ca prioritățile programului să fie discutate transparent cu parlamentarii înainte de formarea Cabinetului.
Deocamdată, măsurile sunt propuneri ale premierului desemnat și urmează să fie incluse în forma finală a programului de guvernare și supuse negocierilor politice și votului Parlamentului.
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