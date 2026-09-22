Siegfried Mureșan anunță reforma statului: mai puțini parlamentari, comasări de agenții și fără cumul pensie-salariu

Publicat la 22.09.2026, 17:34:27

Premierul desemnat Siegfried Mureșan își construiește programul de guvernare în jurul unei idei centrale: reforma trebuie să înceapă cu statul. În discuțiile cu parlamentarii PNL, el a prezentat o serie de măsuri pe care intenționează să le includă în program, de la reducerea numărului de parlamentari și reorganizarea instituțiilor până la reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, potrivit unor surse liberale.

Mai puțini parlamentari și instituții comasate

Printre măsurile prezentate de premierul desemnat se află reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu datele recensământului, precum și comasarea unor agenții și instituții ale administrației centrale.

Mureșan a vorbit și despre necesitatea unui stat mai suplu și mai eficient. Cu o zi înainte, el anunțase că programul va urmări modernizarea și eficientizarea administrației, precum și reformarea companiilor de stat.

În această logică, companiile de stat ar urma să fie supuse unor criterii mai stricte de management și performanță.