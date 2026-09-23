PSD își pregătește terenul pentru guvernare? Grindeanu a început turul ambasadelor

Publicat la 23.09.2026, 15:40:55

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PSD își intensifică mesajele privind o posibilă revenire la guvernare. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, anunță că s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit, cărora le-a prezentat soluțiile social-democraților pentru relansarea economiei și sprijinirea mediului privat. În același timp, Grindeanu spune că PSD este pregătit „să își asume responsabilitatea” și să discute cu toate forțele democratice interesate de formarea unei majorități. Întâlnirile au loc exact în perioada în care premierul desemnat Siegfried Mureșan își pregătește programul de guvernare și echipa de miniștri pentru votul din Parlament. PSD nu a anunțat că susține Cabinetul propus de Mureșan, iar Grindeanu critică explicit actuala formulă, despre care spune că ar schimba „doar personajele, nu și abordările”. Grindeanu: „PSD este pregătit să își asume responsabilitatea” Mesajul transmis de liderul social-democrat este unul de disponibilitate pentru negocieri, dar și de delimitare față de actuala formulă de guvernare. „Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale. Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele, nu și abordările!”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că partidul are deja zece priorități și criterii pe baza cărora este dispus să poarte discuții pentru construirea unei majorități. „Suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program”, a spus Grindeanu. În același mesaj, el reafirmă orientarea strategică a partidului: „PSD rămâne un partid european și euroatlantic”. Mesaj către investitorii străini Discuțiile cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit sunt prezentate de Grindeanu în primul rând ca o discuție despre economie.

Liderul PSD susține că investițiile străine trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern și afirmă că acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an. El nu oferă însă în mesajul său metodologia sau perioada exactă pe baza căreia a calculat această scădere, astfel că cifra trebuie privită ca o afirmație a liderului PSD, nu ca o statistică independent verificată. Grindeanu spune că tocmai din acest motiv le-a prezentat reprezentanților diplomatici soluțiile PSD pentru relansarea economică și pentru încurajarea capitalului privat. Mesajul este relevant și prin destinatarii aleși. Franța, Germania și Regatul Unit se numără printre principalii parteneri economici și politici ai României, iar întâlnirile oferă PSD ocazia de a-și prezenta propria viziune într-un moment în care la București se negociază formarea unui nou Guvern. Deficitul: creștere economică, colectare și reformarea statului În ceea ce privește problema deficitului bugetar, Grindeanu recunoaște că acesta reprezintă una dintre principalele probleme ale României, dar respinge ideea ca ajustarea să fie făcută în principal prin măsuri care afectează veniturile populației sau activitatea companiilor. „Deficitul bugetar este o problemă majoră, dar el trebuie redus prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor și prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat”, susține liderul PSD. În viziunea prezentată de Grindeanu, reducerea dezechilibrelor ar trebui să fie însoțită de investiții în infrastructură, energie și industrie, în special în proiecte care generează valoare adăugată. El susține, de asemenea, că efortul de consolidare bugetară nu poate fi pus exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice. PSD cere mai multe investiții și fonduri europene Un alt punct al mesajului social-democrat este utilizarea mai eficientă a banilor europeni. Grindeanu susține că România trebuie să absoarbă toate fondurile disponibile prin mecanismele financiare externe și avertizează că disputele politice interne nu trebuie să ajungă să creeze riscuri pentru finanțarea europeană. În paralel, PSD pune accent pe investiții în infrastructură, energie și industrie, argumentând că acestea pot contribui la creșterea economică și, implicit, la reducerea deficitului prin majorarea bazei economice și fiscale. O poziționare înaintea votului pentru Guvernul Mureșan Mesajul lui Grindeanu vine în paralel cu demersurile premierului desemnat Siegfried Mureșan de a-și prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri. Mureșan a anunțat că programul și lista Cabinetului vor fi depuse până la sfârșitul săptămânii, iar audierile și votul de învestitură sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare. PSD nu și-a anunțat susținerea pentru actuala propunere. Dimpotrivă, Grindeanu susține că partidul nu poate accepta continuarea acelorași politici și că are propriile criterii pentru participarea la o eventuală majoritate. În acest context, întâlnirile cu ambasadorii și prezentarea celor zece priorități pot fi citite ca parte a efortului PSD de a-și prezenta propria agendă economică și politică înaintea unei eventuale formule de guvernare. Deocamdată, însă, nu există o nouă majoritate parlamentară anunțată în jurul PSD, iar formarea viitorului Guvern depinde de negocierile dintre partidele parlamentare și de votul de învestitură.