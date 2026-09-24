Grindeanu îl atacă pe Mureșan: „Să fie bine, să nu fie rău”. PSD nu votează Guvernul

Publicat la 24.09.2026, 18:08:51

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Conflictul dintre PSD și premierul desemnat Siegfried Mureșan se adâncește înaintea votului de învestitură. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații nu vor susține, în forma actuală, Guvernul propus de Mureșan, pe care îl acuză că nu a prezentat un program de guvernare suficient de concret și că nu a deschis un dialog real cu PSD. În același timp, Grindeanu afirmă că procedura parlamentară poate fi scurtată. Dacă premierul desemnat depune rapid programul și lista Cabinetului, votul de învestitură ar putea avea loc luni sau marți, astfel încât situația politică să fie clarificată cât mai repede. Grindeanu: „De ce să prelungim calvarul?” Liderul PSD susține că, în condițiile în care social-democrații nu intenționează să voteze Cabinetul Mureșan, nu există motiv pentru prelungirea procedurilor până la termenul-limită. „Dacă vor depune rapid programul și echipa, vom face votul luni, marți, astfel încât să clarificăm acea situație”, a declarat Grindeanu la Craiova.

El a susținut că Mureșan ar trebui chiar să ia în calcul retragerea mandatului de premier desemnat, argumentând că acesta nu ar urmări, în realitate, obținerea voturilor PSD. „De ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce?”, a spus liderul social-democrat, adăugând că, „la cum stau lucrurile azi”, PSD nu va vota Guvernul Mureșan. Poziția exprimată joi continuă linia adoptată de PSD după desemnarea lui Mureșan. Grindeanu a cerut anterior premierului desemnat să își depună mandatul dacă nu intenționează să construiască o majoritate sau să obțină voturi din alte zone ale Parlamentului. „Ăla nu e program de guvernare” Cea mai dură critică a lui Grindeanu vizează documentul prezentat de Mureșan drept liniile directoare ale viitorului program de guvernare.

Președintele PSD spune că documentul este prea general și nu conține soluții concrete pentru problemele economice și administrative cu care se confruntă România. „Ăla nu e program de guvernare”, a afirmat Grindeanu. El a ironizat documentul, spunând că formulările sunt de tipul „să fie bine, să nu fie rău”. Grindeanu a recurs și la o comparație ironică legată de veniturile lui Mureșan ca europarlamentar, afirmând că acesta și-ar fi permis o versiune „premium” a ChatGPT, în condițiile în care documentul prezentat ar fi, în opinia sa, unul „second-hand”. „De fapt, dânsul e un Bolojan second-hand”, a mai spus liderul PSD. Mureșan și PSD, disputa pentru voturi În centrul conflictului se află însă o problemă politică mult mai concretă: premierul desemnat are nevoie de voturi pentru a obține învestitura, iar PSD controlează un număr important de mandate parlamentare. Grindeanu susține că nu PSD trebuie să îl convingă pe Mureșan să negocieze, ci premierul desemnat trebuie să obțină sprijinul social-democraților dacă are nevoie de voturile lor. „Nu eu trebuie să-l conving pe Siegfried Mureșan, el are nevoie de voturile PSD”, declara Grindeanu miercuri. PSD a transmis anterior că este dispus să discute despre un eventual sprijin dacă propunerile sale privind economia și administrația sunt luate în calcul în programul de guvernare. Grindeanu a indicat în acest sens cele zece recomandări adoptate de social-democrați la reuniunea de la Sinaia. Grindeanu spune că l-a așteptat pe Mureșan la sediul PSD Liderul social-democrat afirmă că a încercat să deschidă o discuție directă cu premierul desemnat despre problemele economice și despre administrația locală. Grindeanu spune că l-a așteptat miercuri la sediul PSD pentru o discuție privind situația financiară a României, investițiile și problemele administrațiilor locale. „Toate aceste lucruri așteaptă răspuns. Și noi am fi așteptat, am vrut să avem o discuție în acești parametri”, a declarat Grindeanu. El a pus absența lui Mureșan pe seama unei atitudini pe care a caracterizat-o drept „aroganță” și „tupeu”, susținând că lipsa dialogului afectează, în opinia sa, interesul public. Mureșan a oferit însă o altă explicație. Premierul desemnat a spus că nu stabilise cu Grindeanu nici locul, nici ora unei întâlniri și că ar considera Parlamentul locul firesc pentru negocierile privind învestirea. El a afirmat că dorește ca discuțiile să aibă loc între parteneri de negociere egali. PSD nu închide complet ușa, dar cere schimbări Deși Grindeanu spune că, în acest moment, șansele ca PSD să voteze Guvernul Mureșan sunt foarte mici, social-democrații nu au exclus discuțiile. Problema este că cele două părți pornesc de la poziții politice diferite. Mureșan a anunțat că dorește continuarea reformelor asociate fostului Guvern Bolojan, în timp ce PSD a cerut schimbarea direcției și a condiționat eventualele discuții de includerea propriilor priorități în programul de guvernare. Grindeanu susține acum că, dacă Mureșan depune rapid programul și echipa guvernamentală, Parlamentul poate trece la audieri și apoi la vot chiar la începutul săptămânii viitoare. Astfel, confruntarea dintre PSD și premierul desemnat se mută din zona declarațiilor în Parlament. Miza imediată este simplă: dacă Mureșan reușește să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului sau dacă România va intra din nou într-o nouă rundă de negocieri pentru formarea Executivului.