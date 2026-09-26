Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista miniștrilor. 16 ministere, trei vicepremieri și 10 miniștri preluați din Cabinetul Bolojan

Publicat la 26.09.2026, 08:55:00

Formula propusă pentru viitorul Guvern este stabilită. PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru Cabinetul condus de Siegfried Mureșan, care va avea 16 ministere și trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărui partid al coaliției.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare. El a mers însoţit de Tanczos Barna, ministrul propus de UDMR la Agricultură şi de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. ”Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an”, a anunţat Mureşan. Din acest moment, poate fi declanşată procedura în vederea învestirii Guvernului, care constă în audierea şi avizarea miniştrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi votul în plenul Parlamentului.

Cele trei partide își împart și funcțiile de vicepremier. PNL îl propune pe Mircea Abrudean, care ar urma să preia și Ministerul Afacerilor Interne. USR îl propune pe Radu Miruță pentru Apărare, iar UDMR pe Tánczos Barna pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Premierul desemnat urmează să depună sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul de guvernare și lista Cabinetului . Vor urma audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură , programate la începutul săptămânii viitoare.

Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și vicepremier;

Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și vicepremier.

Pentru Ministerul Justiției este propusă Andrea Chiș, independentă, susținută de cele trei partide.

Alexandru Nazare rămâne la Finanțe

Unul dintre portofoliile considerate esențiale în actualul context economic este cel al Finanțelor. Alexandru Nazare este propus pentru un nou mandat la conducerea ministerului.

Lista Cabinetului îi mai cuprinde pe Oana Țoiu la Afaceri Externe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Cătălin Drulă la Transporturi și Infrastructură și Cseke Attila la Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație.

La Muncă este propusă Raluca Turcan, iar Dragoș Pîslaru ar urma să continue la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism este propus Irineu Darău, iar Diana Buzoianu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Sebastian Burduja este propus din nou la Energie, Bulcsú Koppány Ötvös la Cultură, iar Mihai Dimian la Educație și Cercetare.

10 miniștri din Cabinetul Bolojan

O parte importantă a noii formule guvernamentale este reprezentată de continuitate. Zece dintre miniștrii propuși au făcut parte și din Cabinetul Bolojan.

Printre aceștia se află Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Sebastian Burduja, Mihai Dimian, Tánczos Barna și Cseke Attila, alături de ceilalți membri ai fostului Executiv incluși în noua formulă.

Prin urmare, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu reprezintă o schimbare completă de echipă, ci combină continuitatea unor miniștri cu schimbări la mai multe portofolii importante.

Un minister cu atribuții extinse pentru Economie

Una dintre modificările vizibile în structura Cabinetului este reunirea într-un singur portofoliu a Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministerul ar urma să fie condus de Irineu Darău, de la USR.

La rândul său, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene rămâne separat și este atribuit PNL, prin Dragoș Pîslaru.

Secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus să fie Dan Reșitnec, de la USR.

Urmează testul Parlamentului

Lista miniștrilor este acum stabilită la nivelul coaliției, dar Cabinetul nu este încă Guvernul României. Pentru a intra efectiv în funcție, echipa propusă de Siegfried Mureșan trebuie să treacă prin audierile parlamentare și să obțină votul de învestitură.

Premierul desemnat a transmis că obiectivul este formarea unui guvern „stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi”. Programul de guvernare și lista Cabinetului vor fi depuse sâmbătă la Parlament.

Audierile miniștrilor sunt programate la începutul săptămânii viitoare, iar votul pentru învestirea noului Executiv este așteptat ulterior, în plenul Parlamentului.

Astfel, după negocierile dintre PNL, USR și UDMR, formula politică este închisă. Următoarea etapă nu se mai desfășoară în sediile partidelor, ci în Parlament, unde lista lui Siegfried Mureșan va fi supusă audierilor și votului.