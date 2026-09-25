PNL a aprobat echipa lui Siegfried Mureșan. Șapte liberali propuși pentru viitorul Guvern

Publicat la 25.09.2026, 16:27:01

Lista urmează să fie depusă la Parlament, împreună cu programul de guvernare, iar săptămâna viitoare sunt programate audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și, ulterior, votul pentru învestirea Guvernului. Siegfried Mureșan a anunțat că dorește ca fiecare candidat la funcția de ministru să beneficieze de cel puțin 60 de minute pentru audiere.

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, vineri, în unanimitate, programul de guvernare și lista miniștrilor liberali propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii își validează astfel oficial echipa cu care intră în procedura parlamentară pentru formarea noului Executiv. PNL , USR și UDMR au negociat în această săptămână structura și componența viitorului Cabinet.

Mihai Dimian – ministru al Educației și Cercetării;

Sebastian Burduja – ministru al Energiei.

PNL o susține, de asemenea, pe Andrea Chiș pentru Ministerul Justiției. Chiș este independentă și beneficiază și de susținerea USR și UDMR. Structura negociată între cele trei partide prevede șapte portofolii pentru PNL, cinci pentru USR și trei pentru UDMR, în timp ce Justiția revine unui independent.

Abrudean, propus pentru Interne. Nazare și Dimian ar continua

Mircea Abrudean, în prezent președintele Senatului, este propus pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, urmând să ocupe și una dintre funcțiile de vicepremier.

Alexandru Nazare este propus pentru continuarea mandatului la Finanțe, portofoliu pe care îl deține în prezent. Mihai Dimian ar urma, de asemenea, să rămână la Educație și Cercetare, în timp ce Dragoș Pîslaru este propus pentru continuarea mandatului la Investiții și Proiecte Europene.

La Muncă este propusă Raluca Turcan, iar pentru Sănătate PNL o propune pe Oana Gheorghiu. Sebastian Burduja este nominalizat din nou la Energie.

Programul ajunge în Parlament

PNL, USR și UDMR au finalizat negocierile asupra programului de guvernare, care include reforma administrației, reorganizarea companiilor de stat, stimularea economiei și a muncii, măsuri în domeniul energiei, consolidarea veniturilor bugetare și reducerea evaziunii, dar și prioritizarea investițiilor publice. Programul include 28 de direcții de acțiune prezentate de premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a anunțat că nu va folosi întreaga perioadă de zece zile prevăzută pentru formarea Cabinetului și că va depune rapid documentele în Parlament.

„Aceștia sunt miniștrii susținuți de Partidul Național Liberal, aceasta este echipa care credem că poate să își facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce, sperăm, în acest cabinet”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Urmează testul Parlamentului

Validarea în interiorul PNL este doar una dintre etapele formării noului Guvern. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan trebuie să obțină votul Parlamentului, iar PNL, USR și UDMR nu au singure numărul necesar pentru învestire. Premierul desemnat a anunțat că va depune programul și lista Cabinetului la Parlament și că este deschis discuțiilor cu celelalte formațiuni parlamentare.

Audierile miniștrilor sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare, după care Parlamentul va trebui să decidă prin vot dacă acordă încrederea noului Executiv.

Până atunci, echipa liberală este oficial validată de partid, iar lista Cabinetului intră în etapa decisivă: confruntarea cu votul din Parlament.