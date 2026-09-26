Cum se formează prețul benzinei și motorinei la pompă

Publicat la 26.09.2026, 10:36:00

Dar, mai exact, cum se formează prețul benzinei și al motorinei? Pentru a înțelege mecanismul, trebuie urmărit drumul carburantului de la materia primă până la stația de alimentare.

Când alimentăm mașina, prețul afișat la pompă este rezultatul mai multor costuri și taxe acumulate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Prețul final nu depinde doar de cotația petrolului, ci și de costurile de rafinare, transport și distribuție, de nivelul taxelor și de marja comercială a companiei care vinde carburantul.

În plus, benzina și motorina au propriile piețe și cotații internaționale, astfel că evoluția prețurilor la pompă poate fi diferită de cea a petrolului.

Rafinăria transformă petrolul în produse petroliere, iar procesul presupune consum de energie, personal, mentenanță, investiții și respectarea unor standarde de calitate și de mediu. Aceste costuri se regăsesc în prețul carburantului.

Totuși, prețul petrolului nu se transferă unu-la-unu în prețul de la pompă. Între țiței și carburantul pe care îl cumpără șoferul există mai multe etape și costuri.

Primul element important este prețul petrolului. Benzina și motorina sunt produse în urma procesării țițeiului în rafinării, iar costul materiei prime influențează prețul produsului finit.

Transportul și distribuția adaugă alte costuri

După rafinare, carburantul trebuie transportat către depozite și, ulterior, către stațiile de alimentare.

Transportul poate fi realizat prin conducte, nave, cale ferată sau autocisterne, în funcție de infrastructura disponibilă și de traseul parcurs. Costurile logistice includ combustibilul utilizat pentru transport, operarea depozitelor, manipularea produselor și alte cheltuieli asociate lanțului de distribuție.

La stația de alimentare apar, la rândul lor, costuri pentru funcționarea infrastructurii: personal, energie electrică, mentenanță, chirie sau amortizarea investiției, sisteme de plată și alte servicii necesare operării.

Toate aceste elemente contribuie la formarea prețului înainte ca taxele să fie aplicate.

Accizele și TVA-ul au un rol important

O componentă semnificativă a prețului plătit de consumator este reprezentată de taxe.

În România, prețul carburanților include în principal acciza și TVA-ul. Acciza este o sumă stabilită pe unitatea de produs, în timp ce TVA-ul este calculat procentual.

Această diferență este importantă: atunci când costurile fără taxe se modifică, acciza nu se schimbă automat în aceeași proporție, însă TVA-ul, fiind procentual, influențează direct valoarea finală în funcție de baza de impozitare.

Prin urmare, două componente cu mecanisme diferite de calcul contribuie la suma achitată pentru fiecare litru.

Ce reprezintă marja comercială?

O altă componentă a prețului este marja comercială. Aceasta nu trebuie confundată cu profitul net al companiei.

Marja trebuie să acopere, în funcție de modelul de business, costurile operaționale ale activității de comercializare și să permită obținerea unui rezultat economic. În cazul unei stații de carburanți, cheltuielile pot include personalul, energia, mentenanța, logistica, chiria, investițiile și alte costuri de operare.

De aceea, diferența dintre prețul de achiziție al carburantului și prețul de vânzare nu reprezintă automat profitul companiei.

De ce se schimbă prețul la pompă?

Prețul benzinei și al motorinei poate varia din mai multe motive.

Unul dintre cele mai importante este evoluția cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și ale petrolului. Schimbările de pe piețele internaționale pot influența costul de achiziție al carburantului.

Un alt factor este cursul de schimb valutar. Dacă o parte importantă a achizițiilor este realizată într-o monedă străină, variațiile cursului pot influența costurile exprimate în lei.

La acestea se adaugă modificările fiscale, costurile de transport și distribuție, condițiile concurențiale de pe piață și politica comercială a fiecărui operator.

Important este că prețul de la pompă nu se modifică neapărat instantaneu și în aceeași proporție cu fiecare schimbare a cotației petrolului. Companiile cumpără, stochează și comercializează carburant în momente diferite, iar prețul final reflectă întregul lanț de aprovizionare.

Benzina și motorina nu au aceeași structură de cost

Deși mecanismul general este similar, benzina și motorina nu sunt produse identice și pot avea structuri de cost diferite.

Procesarea, specificațiile tehnice, cererea sezonieră și condițiile de pe piețele internaționale pot influența diferit cele două produse. În consecință, variațiile de preț ale benzinei și motorinei nu trebuie să fie identice.

Și taxarea poate avea un impact diferit asupra prețului pe litru, în funcție de nivelurile fiscale aplicabile fiecărui carburant.

O formulă simplificată a prețului la pompă

Pentru a înțelege mai ușor cum se formează prețul benzinei, putem privi prețul final ca pe suma mai multor componente:

Prețul final = costul produsului + rafinare și logistică + distribuție și comercializare + acciză + TVA

Aceasta este o reprezentare simplificată. În realitate, fiecare componentă poate include mai multe costuri, iar proporția lor se poate modifica în timp.

De exemplu, atunci când prețul internațional al produselor petroliere crește, costul carburantului poate urca. Dacă, în același timp, taxele rămân neschimbate, ponderea costurilor comerciale și a taxelor în prețul final se schimbă. Invers, o scădere a costului produsului poate reduce prețul de bază, fără ca toate celelalte componente să scadă automat.

De ce prețul petrolului nu spune totul

Una dintre cele mai frecvente confuzii este ideea că prețul benzinei ar trebui să urmeze direct și instantaneu prețul unui baril de petrol.

În realitate, legătura este mai complexă. Rafinăriile nu vând petrol, ci produse finite, iar prețurile acestora sunt influențate de cerere și ofertă, capacitatea de rafinare, stocuri, costuri logistice și condițiile de pe piețele internaționale.

La final, peste costul produsului se adaugă transportul, distribuția, comercializarea și taxele. Prin urmare, prețul afișat la pompă este rezultatul întregului lanț, nu doar al prețului țițeiului.

Concluzie

Cum se formează prețul benzinei? Prin cumularea mai multor componente: costul materiei prime și al produsului petrolier, procesarea în rafinărie, transportul și depozitarea, distribuția și comercializarea, marja operatorului și taxele aplicabile.

Același principiu se aplică și motorinei. Diferențele dintre cele două produse, condițiile de pe piețele internaționale, cursul valutar, fiscalitatea și concurența dintre operatori pot face ca prețurile să evolueze diferit.

De aceea, pentru a înțelege de ce un litru de carburant costă cât costă la pompă, trebuie privit întregul traseu al produsului, de la țiței și rafinărie până la transport, stația de alimentare și taxele plătite către stat.

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