Plângere penală pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan

Publicat la 27.09.2026, 12:24:06

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Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunță că a depus plângeri penale pentru trădare împotriva liderului PSD Sorin Grindeanu, liderului AUR George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan. Demersul vine după dezvăluirile publicate de Wall Street Journal privind declarațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, referitoare la căderea Guvernului Bolojan și în contextul controverselor privind promovarea gazului natural lichefiat american în România. Dimitriu: „Să fie cercetați” Alexandru Dimitriu susține că cei trei trebuie anchetați pentru presupuse demersuri prin care, în opinia sa, ar fi fost negociate cu o putere străină acțiuni împotriva intereselor economice și politice ale României. „Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și Ivan. Să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României”, a transmis deputatul USR. Dimitriu susține că există și documente care ar trebui verificate de procurori, nu doar întâlnirile politice și discuțiile relatate în spațiul public.

În cazul lui Bogdan Ivan, deputatul USR face referire la demersurile fostului ministru al Energiei pentru încheierea unui acord privind importul de GNL din Statele Unite și la solicitarea ca negocierile să beneficieze de sprijinul SRI. G4Media a relatat anterior că Ivan a transmis scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în acest sens. Întrebări despre Grindeanu și Simion Dimitriu ridică, de asemenea, întrebări cu privire la întâlnirile lui Sorin Grindeanu cu reprezentanți americani și la poziționarea lui George Simion în perioada în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. „Ce căuta Grindeanu la această întâlnire și ce rol a avut în complot? Ce înțelegeri ascunse a perfectat George Simion și de ce a sprijinit planul de demitere a guvernului, așa cum pretinde ambasadoarea SUA la Atena că a ordonat?”, a scris deputatul USR. El cere, de asemenea, explicații cu privire la rolul pe care l-ar fi avut Bogdan Ivan în promovarea acordului privind gazele americane.

Scandalul declarațiilor ambasadoarei SUA În centrul disputei se află o relatare a Wall Street Journal potrivit căreia Kimberly Guilfoyle ar fi afirmat, la o cină desfășurată în luna martie la Atena, că Statele Unite ar putea contribui la schimbarea guvernelor și că acest lucru s-ar putea întâmpla și în Grecia. Relatarea a fost contestată de avocatul ambasadoarei, care a respins descrierea conversației. Publicația americană a pus afirmațiile în contextul situației politice din România și al căderii Guvernului Bolojan. În România, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR. Ulterior, au apărut informații despre discuțiile privind gazele americane și Coridorul Vertical, proiect susținut de oficiali americani și greci. Aceste elemente constituie însă contexte și surse ale acuzațiilor formulate acum, nu o dovadă că schimbarea Guvernului Bolojan ar fi fost determinată de Statele Unite. Simion respinge acuzațiile George Simion a respins acuzațiile și a declarat că poziția sa privind guvernarea PSD-PNL-USR a fost constantă. Liderul AUR a contestat și relatarea privind declarațiile ambasadoarei americane, susținând că acestea ar putea fi inventate sau scoase din context. El a afirmat că, în calitate de politician român, nu acceptă imixtiuni externe, inclusiv din partea partenerului strategic american. Până în acest moment, nu există o constatare judiciară potrivit căreia Sorin Grindeanu, George Simion sau Bogdan Ivan ar fi comis infracțiunea de trădare. Depunerea unei plângeri penale declanșează un demers care poate fi verificat de autorități, dar nu stabilește vinovăția persoanelor vizate. Miza energetică: gazul american În spatele disputei politice se află și o miză energetică importantă. România este inclusă în Coridorul Vertical, ruta regională prin care GNL importat în Grecia poate ajunge pe piețele din Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Bogdan Ivan a susținut în perioada în care era ministru al Energiei necesitatea consolidării cooperării energetice cu Statele Unite. Documente citate de G4Media arată că acesta a cerut președintelui și premierului să analizeze un acord guvernamental pentru achiziția de GNL american și a solicitat un mandat de negociere cu sprijinul SRI. Potrivit aceleiași surse, demersurile au fost temperate de Administrația Prezidențială și Guvern pe fondul întrebărilor privind prețul și oportunitatea economică. Astfel, ancheta cerută de Alexandru Dimitriu pune în aceeași ecuație trei elemente distincte: acuzațiile privind intervenția externă în politica românească, relațiile politice dintre liderii români și reprezentanții americani și disputa economică privind importurile de GNL din SUA. Rămâne ca autoritățile judiciare să stabilească dacă există elemente care justifică o anchetă și, ulterior, dacă faptele sesizate întrunesc sau nu condițiile unei infracțiuni.