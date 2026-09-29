Nicușor Dan pune presiune pe partide înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca această criză să se încheie”

Publicat la 29.09.2026, 16:54:47

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Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să depășească interesele politice și să contribuie la încheierea crizei guvernamentale. Șeful statului a avertizat marți că alegerile anticipate nu ar rezolva situația actuală, ci ar prelungi perioada de instabilitate și ar putea amplifica neîncrederea populației și a piețelor financiare. Declarațiile vin cu o zi înaintea votului de învestitură pentru Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, programat miercuri, 30 septembrie, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru ca guvernul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi. „Este momentul ca această criză să se încheie” Nicușor Dan a făcut apel direct la partidele parlamentare să privească dincolo de interesele propriilor formațiuni. „Este momentul ca această criză să se încheie. Criza politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat președintele.

Mesajul este transmis într-un moment în care Cabinetul Mureșan nu are încă numărul necesar de voturi pentru învestitură. PNL, USR și UDMR au împreună aproximativ 169-170 de voturi, sub pragul de 233. Președintele respinge varianta alegerilor anticipate Nicușor Dan a spus că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actualul blocaj politic. „Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare”, a afirmat șeful statului. În cazul în care Guvernul Mureșan nu obține votul Parlamentului, procedura constituțională permite președintelui să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier. Alegerile anticipate reprezintă o eventualitate ulterioară, în condițiile prevăzute de Constituție.

„România își va păstra traiectoria financiară” Președintele a legat direct criza politică de problema finanțelor publice și de percepția investitorilor. „Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a spus Nicușor Dan. Declarația vine într-un moment în care piețele urmăresc atent evoluția fiscală a României și capacitatea autorităților de a continua măsurile de consolidare bugetară. Incertitudinea privind formarea guvernului se suprapune peste presiunea deja existentă asupra costurilor de finanțare ale statului. Guvernul Mureșan, la vot miercuri Parlamentul a stabilit ca ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru votul de învestitură să înceapă miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00. Audierile miniștrilor propuși s-au desfășurat luni și marți în comisiile parlamentare. Avizele comisiilor sunt consultative, iar decizia finală aparține plenului reunit. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. În acest moment, susținerea declarată a PNL, USR și UDMR nu este suficientă pentru atingerea pragului. PSD și AUR au anunțat că nu susțin Cabinetul Mureșan, ceea ce face ca rezultatul votului de miercuri să depindă de eventuale voturi suplimentare din Parlament. Criza politică intră în ziua decisivă Apelul președintelui vine după mai multe luni în care România nu a reușit să formeze un nou guvern cu mandat deplin. Votul de miercuri este, prin urmare, un nou test pentru capacitatea partidelor parlamentare de a ajunge la o majoritate. Dincolo de negocierile pentru cele 233 de voturi, mesajul lui Nicușor Dan este că prelungirea incertitudinii are și o dimensiune economică: finanțarea statului, încrederea investitorilor și continuarea consolidării fiscale.