Europa se teme de o nouă explozie a prețului energiei. Iarna poate transforma criza gazului într-un șoc pentru populație și industrie

Publicat la 21.09.2026, 06:11:00

La 17 septembrie, depozitele europene erau umplute în proporție de aproximativ 69%, față de o medie de 85% în aceeași perioadă în ultimii cinci ani. Germania și Țările de Jos, care împreună dețin aproximativ 35% din capacitatea de stocare a UE, se află printre țările cu cele mai mari probleme de refacere a rezervelor.

Principalul factor care alimentează scumpirea energiei este gazul natural. Europa a intrat în toamnă cu depozitele mai puțin pline decât în anii precedenți, iar concurența pentru încărcăturile de GNL s-a intensificat.

Este unul dintre cele mai puternice semnale de alarmă de la criza energetică din 2022. Iar dacă iarna va fi rece și vântul nu va produce suficientă energie, presiunea asupra pieței europene de electricitate poate deveni și mai mare.

Europa intră în sezonul rece cu o combinație care începe să îngrijoreze puternic piețele: depozite de gaze încă insuficient umplute, prețuri ridicate la combustibili și o aprovizionare cu gaze lichefiate afectată de războiul din Orientul Mijlociu. Pe piața germană, contractele pentru energia electrică livrată în ianuarie au trecut de 180 de euro pe MWh, cu peste 60% peste nivelul de acum un an, potrivit Bloomberg.

Problema apare dacă o perioadă rece este însoțită de zile cu vânt slab. Atunci producția regenerabilă poate scădea exact în momentul în care consumul de energie crește.

Iarna, producția fotovoltaică scade puternic, mai ales în nordul Europei. În aceste condiții, continentul se bazează mai mult pe energia eoliană și pe centralele pe gaze pentru a acoperi cererea.

Energia eoliană și solară au schimbat radical sistemul energetic european, dar tocmai vremea poate deveni acum unul dintre cele mai importante riscuri.

Războiul din Orientul Mijlociu complică suplimentar situația. Perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a afectat livrările de GNL din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Reuters estimează că aproximativ 36 de milioane de tone de GNL au fost scoase temporar de pe piața globală, ceea ce pune presiune atât pe Europa, cât și pe cumpărătorii asiatici.

Ulf Ek, director de investiții la Northlander Commodity Advisors, estimează că, într-un asemenea scenariu, prețurile angro ale electricității ar putea crește cu până la 50%, dacă livrările de energie din Orientul Mijlociu rămân limitate.

Aceasta este însă o estimare de scenariu, nu o prognoză că energia se va scumpi automat cu 50%.

Facturile nu ar crește neapărat în același ritm

O explozie a prețului angro nu se transferă mecanic în factura consumatorului.

Furnizorii își cumpără adesea energia în avans, prin contracte pe perioade mai lungi, ceea ce poate amortiza variațiile bruște ale pieței. În plus, structura tarifelor și mecanismele de protecție diferă de la o țară la alta.

Totuși, dacă prețurile angro rămân ridicate pentru o perioadă mai lungă, presiunea ajunge în cele din urmă în costurile companiilor și, indirect, în prețurile plătite de consumatori.

Asta poate alimenta din nou inflația exact într-un moment în care piețele iau în calcul o politică monetară mai restrictivă.

Europa nu mai este în situația din 2022

Există însă o diferență majoră față de criza energetică de acum patru ani.

Europa și-a redus dependența de gazul rusesc transportat prin conducte, a construit noi terminale pentru GNL, și-a diversificat furnizorii și și-a redus consumul de gaze. În consecință, o penurie fizică de proporțiile celei din 2022 este considerată mai puțin probabilă.

În 2022, prețurile europene ale gazului au ajuns la aproximativ 300 de euro/MWh, iar energia electrică a atins în anumite momente niveluri de peste 1.000 de euro/MWh. Situația actuală este încă mult sub acele maxime.

Reuters arată că prețul gazului european a urcat de la aproximativ 30 de euro/MWh la circa 80 de euro/MWh, dar rămâne sub nivelurile extreme din criza precedentă.

Așadar, Europa nu se află în pragul unei repetări automate a crizei din 2022. Dar nici nu mai poate conta pe faptul că piața globală va absorbi fără probleme orice nou șoc.

Europa concurează acum cu Asia pentru GNL

Aceasta este una dintre marile schimbări ale pieței europene.

În trecut, Europa se baza într-o măsură mult mai mare pe gazul rusesc transportat prin conducte. Acum, GNL a devenit una dintre principalele surse de flexibilitate.

Numai că GNL este o marfă globală. Dacă Asia are nevoie de mai mult gaz într-o perioadă rece, Europa trebuie să concureze pentru aceleași încărcături.

Reuters avertizează că stocurile reduse și perturbarea exporturilor din Orientul Mijlociu pot duce la o nouă competiție dură pentru GNL în această iarnă.

Aceasta este vulnerabilitatea noului sistem european: continentul este mai diversificat decât în 2022, dar este și mai conectat la piața mondială a gazului lichefiat.

Energia verde protejează Europa, dar nu poate face totul

Extinderea energiei regenerabile a redus deja expunerea Europei la combustibilii fosili.

Potrivit unei analize Baringa citate de Bloomberg, fără capacitatea fotovoltaică instalată după 2021, prețurile angro ale electricității din Europa ar fi fost cu aproximativ 30% mai mari în această vară.

Problema este că energia solară produce cel mai puțin exact în lunile în care cererea de electricitate și încălzire poate crește.

De aceea, energia eoliană devine esențială pentru echilibrul sistemului în sezonul rece. Dacă vântul este puternic, producția regenerabilă poate reduce consumul de gaz. Dacă Europa intră însă într-o perioadă rece și lipsită de vânt, centralele pe gaze și alte surse convenționale trebuie să acopere diferența.

Un șoc energetic ar putea lovi din nou economia europeană

Riscul nu se rezumă la facturile populației.

Electricitatea scumpă înseamnă costuri mai mari pentru industrie, transport, servicii și agricultură. Iar dacă prețurile gazului rămân ridicate, efectul se poate transmite mai departe prin îngrășăminte, produse chimice, materiale de construcții și alte industrii mari consumatoare de energie.

Reuters avertizează că șocurile de preț ale gazului tind să aibă efecte inflaționiste mai persistente decât cele ale petrolului, ceea ce poate complica și mai mult politica BCE.

În același timp, Shell și Equinor avertizează că mecanismele care au amortizat până acum șocurile de pe piața mondială a energiei sunt mai slabe, iar o perturbare prelungită ar putea menține volatilitatea până în 2027.

Europa se roagă acum de două lucruri: vreme și GNL

Paradoxul este că Europa are astăzi mai multe instrumente de apărare decât în 2022, dar trebuie să gestioneze o piață energetică mult mai globalizată.

O iarnă blândă și cu vânt ar reduce presiunea asupra gazului și electricității. Unele prognoze meteorologice chiar indică posibilitatea unui sezon mai blând, iar un El Niño puternic ar putea favoriza vânturile în anumite regiuni europene.

Dar o iarnă rece, combinată cu perioade fără vânt și cu menținerea restricțiilor asupra fluxurilor de GNL din Orientul Mijlociu, ar putea schimba rapid situația.