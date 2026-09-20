Trei fragmente de dronă, recuperate din Marea Neagră. MApN: „Nu aveau încărcătură explozivă”

Publicat la 20.09.2026, 21:38:30

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Trei fragmente provenite de la drone au fost recuperate, duminică, din Marea Neagră, în urma unor sesizări transmise de nave comerciale aflate în larg. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, niciunul dintre obiectele identificate nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta risc pirotehnic. Intervenția a fost declanșată după ce Centrul Maritim de Coordonare a informat MApN și SCOMAR cu privire la existența unor obiecte plutitoare aflate în derivă în trei zone distincte din Zona Economică Exclusivă a României. Pentru verificarea acestora, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat cu o ambarcațiune a Ministerului Afacerilor Interne către punctele indicate.

Primul fragment, găsit la 37 de mile marine de Constanța Militarii au identificat primul fragment în timp ce se îndreptau către prima zonă semnalată. Obiectul se afla la aproximativ 37 de mile marine de Constanța și a fost recuperat pentru verificări. Specialiștii EOD au stabilit că fragmentul nu prezenta risc pirotehnic. În zona în care fuseseră raportate inițial obiectele plutitoare nu au mai fost găsite alte elemente.

Un al doilea fragment, recuperat după sesizarea remorcherului APOLLO În jurul orei 17:30, echipa de intervenție a ajuns la cea de-a doua locație, situată la aproximativ 42 de mile marine de Constanța. Prezența unui obiect plutitor fusese raportată de remorcherul APOLLO. Militarii au identificat și recuperat obiectul, stabilind că era un alt fragment de dronă. Verificările efectuate au indicat că acesta nu avea încărcătură explozivă. Al treilea obiect, găsit în apropiere de Constanța Misiunea a continuat către cea de-a treia zonă, unde echipajul navei Campos Tide semnalase, la rândul său, un rest de dronă aflat în derivă. În jurul orei 19:00, scafandrii EOD au recuperat fragmentul, aflat la aproximativ 33 de mile marine de Constanța. Și în acest caz, specialiștii au stabilit că obiectul nu prezenta risc pirotehnic. Potrivit MApN, în urma intervențiilor nu a fost necesară emiterea unor avertizări pentru traficul maritim.