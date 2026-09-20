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ActualitateDenisa Gelatu

Bursa de la București a pierdut aproape 9 miliarde de lei din capitalizare într-o săptămână

Publicat la 20.09.2026, 21:49:11

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Bursa de la București a pierdut aproape 9 miliarde de lei din capitalizare într-o săptămână
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Bursa de Valori București a încheiat săptămâna cu o reducere semnificativă a capitalizării, în timp ce activitatea de tranzacționare s-a intensificat.

Capitalizarea companiilor listate a scăzut cu 1,29%

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, capitalizarea pieței a scăzut cu 8,89 miliarde de lei, respectiv cu 1,29%, ajungând la aproximativ 680,98 miliarde de lei.

În același timp, investitorii au realizat tranzacții cu acțiuni în valoare de peste 354 de milioane de lei mai mult decât în perioada precedentă. Creșterea a fost de 93,16%.

Evoluția indică o săptămână marcată de scăderea valorii de piață a companiilor listate, concomitent cu o creștere importantă a volumului de tranzacționare.

Astfel, piața de capital de la București a înregistrat o evoluție mixtă: capitalizarea bursieră s-a redus, în timp ce valoarea schimburilor cu acțiuni a crescut considerabil.

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