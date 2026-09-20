Bursa de la București a pierdut aproape 9 miliarde de lei din capitalizare într-o săptămână

Publicat la 20.09.2026, 21:49:11

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna cu o reducere semnificativă a capitalizării, în timp ce activitatea de tranzacționare s-a intensificat.

Capitalizarea companiilor listate a scăzut cu 1,29%

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, capitalizarea pieței a scăzut cu 8,89 miliarde de lei, respectiv cu 1,29%, ajungând la aproximativ 680,98 miliarde de lei.