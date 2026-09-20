Resturi de dronă, neutralizate de militarii români în zona Grindului Chituc. Intervenție a Forțelor Navale Române

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică dimineață, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța.
Intervenția a avut loc după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la existența unui obiect plutitor identificat în Marea Neagră, posibil fragment al unei drone aeriene.
Obiectul, identificat la aproximativ 50 de mile marine de Chituc
Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor observat la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc, în județul Constanța.
Obiectul era suspectat că ar putea reprezenta un fragment provenit de la o dronă aeriană.
În urma solicitării, autoritățile militare au mobilizat o echipă specializată pentru verificarea și neutralizarea resturilor.
Scafandrii EOD au intervenit duminică dimineață
Duminică, în jurul orei 09.30, echipa de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a ajuns în zona indicată și a executat procedurile standard pentru neutralizarea resturilor.
Intervenția specialiștilor EOD are ca scop eliminarea eventualelor riscuri asociate unor obiecte care ar putea conține elemente periculoase sau muniție.
Zona a fost securizată
Pe durata intervenției, zona a fost securizată de autorități.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, nu există pericol pentru populație și nici pentru traficul naval.
Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, după identificarea obiectului și aplicarea procedurilor specifice pentru astfel de situații.
Intervenție în contextul activității dronelor în Marea Neagră
Incidentul are loc în contextul în care autoritățile române monitorizează cu atenție situația din zona Mării Negre și eventualele obiecte sau fragmente de drone care pot ajunge în apropierea litoralului României.
Prezența unor astfel de resturi determină intervenția structurilor specializate ale statului, care verifică obiectele și elimină eventualele riscuri pentru populație și navigație.
În cazul de la Grindul Chituc, autoritățile au transmis că, după intervenția echipei EOD, zona nu mai prezintă un pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
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