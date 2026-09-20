Resturi de dronă, neutralizate de militarii români în zona Grindului Chituc. Intervenție a Forțelor Navale Române

Publicat la 20.09.2026, 14:11:37

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică dimineață, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

Intervenția a avut loc după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la existența unui obiect plutitor identificat în Marea Neagră, posibil fragment al unei drone aeriene.

Obiectul, identificat la aproximativ 50 de mile marine de Chituc

Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor observat la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc, în județul Constanța.