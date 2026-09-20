Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, invitați la recepția lui Donald Trump. Inaugurarea piațetei „The Queen Marie of Romania Corner” în New York, pe lista evenimentelor

Publicat la 20.09.2026, 12:00:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, invitați la recepția lui Donald Trump. Președintele României va fi prezent la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, inevitabil, la o recepție de cel mai înalt nivel. Moment cu mare vizibilitate publică, la care sperăm să-și ia șosete potrivite (FOTO). Șeful statului va fi însoțit de Mirabela Grădinaru, cei doi urmând să participe, pe 23 septembrie, la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald și Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel. Până atunci, agenda cuplului prezidențial este plină de evenimente oficiale, întâlniri cu reprezentanții comunității românești și oameni de afaceri români din SUA.

Mirabela Grădinaru, în programul Primei Doamne a SUA. Nu este pentru prima oară Mirabela Grădinaru are propriul program în cadrul deplasării la New York. Ea va participa la evenimente dedicate primelor doamne și primilor domni, inclusiv la „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Melaniei Trump. De asemenea, pe 22 septembrie este programată participarea sa la dejunul oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite pentru Primele-Doamne aflate la New York. Regina Maria revine simbolic la New York, după 100 de ani

Un lăudabil moment al vizitei va avea loc pe 22 septembrie, când Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea piațetei „The Queen Marie of Romania Corner”. Evenimentul este organizat în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. Ceremonia va avea loc în zona 3rd Avenue și 38th Street, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU, potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială. Este unul dintre momentele cu puternică încărcătură simbolică ale vizitei, într-un oraș în care Regina Maria a ajuns în urmă cu un secol pentru a promova imaginea României și cauza țării după Primul Război Mondial. Întâlnire cu românii din New York După inaugurarea piațetei „The Queen Marie of Romania Corner”, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York. Întâlnirea este programată la ora 02.00, ora României, iar alocuțiunea președintelui urmează să fie transmisă în direct de Administrația Prezidențială. Agenda președintelui continuă în aceeași zi cu participarea la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul Organizației Națiunilor Unite. Potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială și preluate de presa română, momentul este programat pentru ora 16.00, ora României. FOTO: Regina Maria a României, alături de președintele american Calvin Coolidge și soția acestuia, Grace Coolidge la Washington, în urmă cu 100 de ani (19 octombrie 1926) Președintele are programate întâlniri cu antreprenori români din Statele Unite care activează în domeniul tehnologiei, precum și cu reprezentanți ai JPMorgan Chase și investitori în obligațiuni românești. Pe 23 septembrie, Nicușor Dan se va întâlni și cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU. Agenda economică arată astfel că deplasarea prezidențială are și o componentă destinată relațiilor economice și promovării României în fața mediului de afaceri american.