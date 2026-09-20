Romsilva investește 2,4 milioane de lei în pădurile din Hunedoara

Publicat la 20.09.2026, 09:04:51

Direcția Silvică Hunedoara a lansat o licitație pentru servicii de amenajare a pădurilor administrate de Ocolul Silvic Brad. Suprafața vizată este de aproximativ 18.487 de hectare.

Valoarea estimată a contractului este de 2,38 milioane de lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni.

Ofertele, așteptate până în octombrie