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ActualitateDenisa Gelatu

Romsilva investește 2,4 milioane de lei în pădurile din Hunedoara

Publicat la 20.09.2026, 09:04:51

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Romsilva investește 2,4 milioane de lei în pădurile din Hunedoara
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Direcția Silvică Hunedoara a lansat o licitație pentru servicii de amenajare a pădurilor administrate de Ocolul Silvic Brad. Suprafața vizată este de aproximativ 18.487 de hectare.

Valoarea estimată a contractului este de 2,38 milioane de lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni.

Ofertele, așteptate până în octombrie

Firmele interesate își pot depune ofertele până la 19 octombrie 2026. Participanții trebuie să aibă experiență în servicii similare și atestările necesare pentru elaborarea amenajamentelor silvice.

Romsilva administrează milioane de hectare

La nivel național, Romsilva administrează aproximativ 3,13 milioane de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului.

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