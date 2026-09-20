UiPath România, afaceri de 3,4 miliarde de lei și numai trei achiziții directe de la stat

Publicat la 20.09.2026, 06:12:00

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a cumpărat soluții UiPath în 2020, pentru 132.945 de lei, și în 2021, pentru 128.655 de lei. Municipiul Brașov a realizat în 2021 o achiziție de 125.603 lei. Valoarea cumulată este de aproximativ 387.000 de lei, nesemnificativă în raport cu afacerile companiei.

Filiala din București a ajuns în 2025 la o cifră de afaceri record de 3,41 miliarde de lei, deși în SEAP apar numai trei achiziții directe încheiate în nume propriu, potrivit unei analize publicate de NewsCenter.ro .

Relația cu statul a intrat într-o nouă etapă în 2025, când compania a anunțat un proiect de aproximativ 16 milioane de euro cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. Proiectul, finanțat prin PNRR, urmărește automatizarea a peste 240 de procese din minimum 28 de instituții centrale.

Unele instituții cumpără licențe și servicii prin distribuitori sau integratori IT, astfel încât compania nu apare direct în calitate de furnizor. Soluții UiPath au fost folosite, printre altele, de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Ministerul Agriculturii.

Afaceri record, dar pierdere în 2025

UiPath SRL a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 3,408 miliarde de lei, cu aproape 4% peste nivelul din 2024. Compania a trecut însă de la un profit net de 30,6 milioane de lei la o pierdere de 139 milioane de lei.

Pierderea nu a fost însoțită de o deteriorare generală a bilanțului. Datoriile totale s-au redus de la 1,85 miliarde la 915,9 milioane de lei, iar capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 20%, până la 668,4 milioane de lei. Numărul mediu de angajați a urcat de la 1.155 la 1.200.

Cifra de afaceri raportată la numărul salariaților a fost de aproximativ 2,84 milioane de lei pentru fiecare angajat. Indicatorul arată volumul activității în raport cu personalul, nu profitul sau valoarea produsă individual de un salariat.

Creșterea filialei românești a fost spectaculoasă. În 2018, compania avea afaceri de 264,3 milioane de lei și 381 de angajați. Șapte ani mai târziu, veniturile erau de aproape 13 ori mai mari, iar efectivul de personal se triplase.

UiPath a fost fondată la București în 2005 de Daniel Dines și Marius Tîrcă, inițial sub numele DeskOver. Compania a devenit în 2018 primul unicorn românesc, după ce a depășit o evaluare de un miliard de dolari, iar în 2021 s-a listat la Bursa din New York.

Din punct de vedere juridic, grupul global este astăzi o companie americană, iar filiala din București este deținută de UiPath Netherlands Holding B.V. Originea, conform datelor platformei ListaFirme.ro. Societatea din București desfășoară activități de dezvoltare software, cercetare și servicii pentru grup.