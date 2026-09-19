Cum citești factura la energie și ce înseamnă fiecare tarif

Publicat la 19.09.2026, 10:10:55

O factură de energie electrică poate părea complicată, mai ales când apar mai multe tarife, taxe și denumiri tehnice. Dacă te întrebi „cum citesc factura energie electrică?”, primul pas este să identifici consumul și apoi să vezi cum se formează suma finală.

1. Perioada de facturare

În partea de sus a facturii găsești perioada pentru care ai fost facturat. Verifică dacă este vorba despre un consum real, citit de operatorul de distribuție, sau despre o estimare.

2. Energia consumată

Aceasta este cantitatea de energie pe care ai folosit-o, exprimată în kWh (kilowați-oră).

De exemplu, dacă factura indică un consum de 250 kWh, aceasta este energia consumată în perioada respectivă.