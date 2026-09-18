Bugetul CFR Călători pe 2026, aprobat în septembrie: venituri de 4,1 miliarde de lei, investiții de 1,13 miliarde și vânzări de active

Publicat la 18.09.2026, 20:20:40

CFR Călători prognozează pentru 2026 venituri totale de 4,138 miliarde de lei, cu 19,66% mai mari decât cele realizate în anul precedent. Cheltuielile ar urma să crească într-un ritm ceva mai redus, cu 18%, până la 4,113 miliarde de lei.

Hotărârea a fost adoptată cu mai puțin de patru luni înainte de sfârșitul anului, după ce proiectul fusese stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor la 1 septembrie 2026.

Cifra de afaceri a CFR Călători este estimată la 1,338 miliarde de lei, în creștere cu 11% față de 2025. Veniturile obținute din transportul feroviar public de călători sunt prognozate la 1,314 miliarde de lei, cu 11,53% mai mari.

În aceste condiții, compania estimează un profit brut de 25 de milioane de lei, după ce în 2025 înregistrase o pierdere de 27,37 milioane de lei. Din profitul prognozat, 1,25 milioane de lei vor fi repartizate rezervelor legale, iar 23,75 milioane de lei vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Compania estimează o creștere cu 13% a veniturilor din vânzarea biletelor și cu 12% a celor provenite din permise, autorizații de călătorie și transportul diferitelor categorii sociale.

Majorarea este pusă atât pe seama măsurilor prevăzute în planul de reorganizare și redresare financiară, cât și a scumpirii cu 9,88% a tarifelor feroviare, aplicată începând cu 14 decembrie 2025.

În același timp, compensația acordată CFR Călători pentru serviciul public de transport feroviar este stabilită la 1,674 miliarde de lei, în scădere cu 17,62% față de suma înregistrată în anul precedent.

Creștere de peste 400% la categoria „alte venituri”

O parte importantă a creșterii veniturilor nu provine direct din vânzarea biletelor. Categoria „alte venituri din exploatare” este estimată la 1,123 miliarde de lei, de peste cinci ori mai mare decât nivelul realizat în 2025.

În această sumă sunt incluse venituri de 270 de milioane de lei din subvenții pentru investiții și 794,82 milioane de lei din activități precum manevra, remorcarea, diverse prestații și utilizarea vagoanelor.

Majorarea veniturilor din subvenții pentru investiții este explicată și prin înregistrarea amortizării materialului rulant modernizat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență.

CFR Călători și-a propus totodată să obțină 53,98 milioane de lei prin vânzarea unor active, printre care vagoane, material rulant motor disponibilizat, terenuri și clădiri. În 2025, veniturile realizate din asemenea operațiuni fuseseră de numai aproximativ 1,14 milioane de lei.

Peste 1,13 miliarde de lei pentru investiții

Bugetul aprobat prevede surse de finanțare a investițiilor de 1,132 miliarde de lei, cu 65,61% peste nivelul realizat în anul precedent. Din această sumă, 952,94 milioane de lei sunt legate de proiecte finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și din componenta de împrumut a PNRR.

Banii urmează să fie folosiți pentru continuarea investițiilor, reparații capitale și modernizarea materialului rulant, dar și pentru proiecte noi.

Creșterea investițiilor vine însă împreună cu o majorare puternică a cheltuielilor pentru întreținere și reparații. Acestea sunt estimate la 402 milioane de lei, cu 55,22% peste nivelul din 2025.

Guvernul explică majorarea prin acordurile pentru reviziile și reparațiile vagoanelor, locomotivelor și automotoarelor, precum și prin costurile de mentenanță pentru noile rame Alstom și Pesa și pentru materialul rulant modernizat prin PNRR.

În total, cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt estimate la 1,347 miliarde de lei, în creștere cu 44,82%. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.

Compania rămâne cu 10.126 de angajați

CFR Călători estimează că va încheia anul 2026 cu 10.126 de angajați, cu 928 mai puțini decât numărul prevăzut în bugetul aprobat pentru 2025. Numărul este însă identic cu personalul efectiv existent la sfârșitul anului trecut.

Numărul mediu de salariați este, de asemenea, estimat la 10.126, în scădere cu 66 față de media realizată în 2025.

Cheltuielile totale cu personalul ajung la 1,616 miliarde de lei și reprezintă aproape 40% din cheltuielile de exploatare. Față de suma efectiv cheltuită în 2025, reducerea este de numai 1,14 milioane de lei, dar comparativ cu bugetul aprobat pentru anul trecut scăderea este de 183,37 milioane de lei.

Câștigul mediu brut este estimat la 12.558 de lei lunar pentru fiecare salariat, cu 0,6% peste nivelul din 2025. Bugetul include și 48 de milioane de lei pentru tichetele de masă acordate unui număr de 6.926 de salariați care se încadrează în plafonul de 8.000 de lei salariu net lunar.

Pentru indemnizațiile directorului general și directorului financiar sunt prevăzute 675.590 de lei, iar membrii Consiliului de Administrație vor primi în total 782.800 de lei. Împreună cu alte cheltuieli pentru conducere și control, suma ajunge la 1,529 milioane de lei.

Plăți restante de 70 de milioane de lei

În ciuda profitului prognozat, CFR Călători estimează că va avea la finalul anului plăți restante de 70 de milioane de lei. Nivelul ar urma să fie cu 3,14% mai mic decât cel înregistrat în 2025.

Creanțele restante sunt programate să scadă cu aproape 65%, de la aproximativ 114 milioane de lei la 40 de milioane de lei.

Bugetul a fost construit în baza unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară aprobat de acționar în martie 2026. Documentele Guvernului precizează că responsabilitatea pentru realitatea și corectitudinea datelor prezentate, inclusiv a celor referitoare la personal și salarii, aparține conducerii CFR Călători.