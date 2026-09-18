Statul recuperează 33 de hectare de litoral după 11 ani de procese. Ce a decis Înalta Curte în cazul falezei de la Tuzla

Publicat la 18.09.2026, 16:30:00

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local Tuzla, încheind un proces început în 2015. Suprafața de 329.697 de metri pătrați, reprezentând teren de faleză în zona Tuzla, rămâne în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale „ Apele Române ”. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat decizia și a susținut că situația de la Tuzla trebuie privită în contextul unei probleme mai largi privind terenurile de pe litoralul românesc.

Aproape 33 de hectare de teren de pe faleza litoralului românesc, din Tuzla, județul Constanța, rămân în proprietatea publică a statului după un litigiu care a durat 11 ani.

Litigiul privind terenul de la Tuzla a fost deschis în anul 2015, de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Dosarul a trecut prin mai multe etape în instanțele din Constanța. Tribunalul Constanța a respins inițial acțiunea, însă soluția a fost schimbată ulterior de Curtea de Apel Constanța. În aprilie 2025, Curtea de Apel Constanța a dispus ca suprafața de 329.697 de metri pătrați să rămână în proprietatea publică a statului. Autoritățile locale au atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe 15 septembrie 2026, instanța supremă a respins recursul ca nefondat. Decizia este definitivă, astfel că litigiul privind această suprafață de teren a ajuns la final după aproximativ 11 ani.

Ministrul Mediului a prezentat cazul drept un exemplu important pentru situația terenurilor de pe litoral. „Au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de pe faleza Tuzla!”, a transmis Diana Buzoianu, precizând că faleza de pe raza comunei Tuzla revine în domeniul public al statului. Ministrul susține că situația de la Tuzla nu ar fi una izolată și afirmă că, în ultimii ani, unele administrații locale ar fi inclus în patrimoniul local terenuri despre care Ministerul Mediului consideră că aparțin domeniului public al statului. Potrivit afirmațiilor ministrului, în unele cazuri astfel de terenuri ar fi fost ulterior vândute, concesionate sau utilizate pentru realizarea unor construcții. Aceste afirmații reprezintă poziția ministrului și trebuie diferențiate de situația juridică stabilită definitiv în cazul terenului de la Tuzla.

Procesul a început în 2015

Acțiunea introdusă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a fost inițial respinsă de Tribunalul Constanța. Ulterior, Curtea de Apel Constanța a schimbat soluția și a stabilit că suprafața de 329.697 de metri pătrați trebuie să rămână în proprietatea publică a statului.

Ultima etapă a fost recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local Tuzla. Înalta Curte a respins recursul, ceea ce a făcut definitivă soluția privind terenul. Prin urmare, după mai bine de un deceniu de litigiu, cele aproape 33 de hectare de faleză rămân în domeniul public al statului.

Ministrul Diana Buzoianu afirmă că ar exista și alte situații în care administrații locale au trecut în patrimoniul propriu suprafețe despre care autoritățile centrale susțin că fac parte din domeniul public al statului. „Este momentul ca toate aceste situații să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat și administrat cu respectarea legii”, a transmis aceasta.