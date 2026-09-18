Monitorizarea apei, esențială într-un climat marcat de extreme

Publicat la 18.09.2026, 10:30:00

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Pe 18 septembrie este marcată, la nivel internațional, Ziua Mondială a Monitorizării Apei , o inițiativă care aduce în atenție un lucru aparent simplu, dar esențial: pentru a putea proteja apa, trebuie mai întâi să știm în ce stare se află. Să o măsurăm, să urmărim schimbările și să înțelegem din timp semnalele pe care ni le transmite. În 2026, această zi vine după o vară pe care locuitorii multor țări traversate de Dunăre nu o vor uita prea curând. Seceta prelungită și temperaturile ridicate au redus dramatic debitele fluviului. Transportul pe apă, turismul, agricultura și producția de energie au resimțit, în diferite forme, efectele aceleiași lipse de apă. Când apa scade, nu este afectată doar cantitatea, ci contează și ce se întâmplă cu calitatea ei. Debitele mici și temperaturile ridicate pot pune o presiune suplimentară asupra ecosistemelor acvatice. Apa mai caldă poate conține mai puțin oxigen dizolvat, iar în perioadele de debit redus capacitatea de diluare scade, ceea ce poate favoriza concentrații mai mari ale unor poluanți. Studiile privind adaptarea la schimbările climatice în bazinul Dunării avertizează tocmai asupra acestei combinații dintre secetă, temperaturi ridicate, debite mici și vulnerabilitatea calității apei.

De aceea, monitorizarea nu este o activitate care devine importantă doar atunci când apare o poluare vizibilă, ci presupune o verificare continuă a apei, astfel încât schimbările să poată fi observate înainte ca efectele lor să devină greu de controlat. Iar în cazul Dunării, perspectiva trebuie să fie una mult mai largă decât fluviul pe care îl vedem de pe mal.

Dunărea este, într-un fel, oglinda unei întregi rețele hidrografice. Apa care ajunge în fluviu vine prin râuri, pâraie și afluenți care traversează localități, terenuri agricole și zone industriale. O parte dintre substanțele transportate de aceste ape ajung, mai devreme sau mai târziu, în Dunăre și apoi către Marea Neagră. De aceea, protejarea fluviului începe adesea la zeci sau sute de kilometri distanță de malurile sale. Agricultura face parte din această ecuație. Nutrienții de care culturile au nevoie sunt indispensabili producției de hrană, însă, atunci când nu sunt valorificați de plante, o parte poate ajunge în apele de suprafață sau în cele subterane. Nitrații și compușii fosforului pot contribui, în anumite condiții, la degradarea calității apei și la eutrofizare. Tocmai de aceea, utilizarea mai precisă a fertilizanților, gestionarea corectă a gunoiului de grajd și protejarea solului sunt importante nu doar pentru fermă, ci pentru întregul circuit al apei. Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) este instituția care urmărește resursele de apă și starea acestora prin rețelele și programele naționale de monitorizare, fiind și unul dintre partenerii Proiectului RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural. Prin Proiectul RAPID este consolidată capacitatea ANAR de a monitoriza atât calitatea, cât și evoluția resurselor de apă. Pe lângă echipamentele de analiză destinate laboratoarelor și instrumentele moderne de gestionare a informațiilor rezultate din monitorizare, este în pregătire și o procedură de achiziție pentru echipamente de măsurare și determinare a debitelor râurilor. Aceste dotări vor contribui la îmbunătățirea capacității ANAR de a urmări și estima variațiile debitelor râurilor interioare și ale Dunării, informații cu atât mai importante într-un context marcat de secete, temperaturi ridicate și fluctuații tot mai accentuate ale resurselor de apă. După o vară fierbinte care ne-a arătat cât de vulnerabilă poate deveni chiar și una dintre cele mai mari artere de apă ale Europei, monitorizarea calității apelor nu mai pare o activitate îndepărtată, desfășurată doar în laboratoare. Datele despre debit ne spun câtă apă avem, analizele ne spun ce calitate are, iar împreună ne ajută să înțelegem ce trebuie protejat și unde trebuie intervenit pentru a păstra această resursă indispensabilă vieții. Mai multe informații despre Proiectul RAPID sunt disponibile pe www.apanoastra.ro .