Afacerile șantierelor navale au scăzut cu peste jumătate de miliard de lei

Publicat la 18.09.2026, 11:10:56

Vard, liderul industriei, nu și-a depus încă bilanțul aferent anului 2025. Reprezentanții companiei au transmis însă că veniturile au depășit confortabil două miliarde de lei și au fost puțin mai mici decât în 2024. Pentru această analiză am utilizat valoarea de 2,5 miliarde de lei, față de 2,776 miliarde de lei în 2024, ceea ce ar însemna o scădere de aproximativ 276 de milioane de lei, respectiv 9,9%.

Calculul cuprinde cele mai mari 20 de societăți pentru care există date comparabile și include Vard Shipyards România cu o cifră de afaceri estimată la 2,5 miliarde de lei, așa cum ne-au transmis reprezentanții companiei.

Vard rămâne categoric liderul pieței și ar concentra, la valoarea utilizată, aproape 57% din cifra de afaceri cumulată a eșantionului. Grupul mai este prezent prin Vard Electro România, care și-a majorat afacerile cu 13,1%, până la 185,5 milioane de lei, și Vard Interiors România, cu o creștere de 19,5%, până la 135,5 milioane de lei. Cele două firme au raportat împreună profituri nete de peste 26,5 milioane de lei.

În aceste condiții, cifra de afaceri cumulată a celor 20 de companii analizate a coborât de la 4,99 miliarde de lei în 2024 la aproximativ 4,41 miliarde de lei în 2025. Scăderea este de 11,6%. Din calcul au fost eliminate societățile care nu au publicat date financiare pentru 2025, pentru ca lipsa raportărilor să nu fie interpretată drept dispariție a veniturilor.

Damen Galați a pierdut aproape 60% din cifra de afaceri

Cea mai puternică deteriorare dintre companiile mari apare la Șantierul Naval Damen Galați. Cifra de afaceri a coborât de la 1,009 miliarde de lei în 2024 la 422 milioane de lei în 2025, o reducere de 587,3 milioane de lei, echivalentul unei scăderi de 58,2%.

Practic, diminuarea veniturilor Damen Galați depășește scăderea netă înregistrată de întregul eșantion. Diferența a fost compensată parțial de creșterile altor șantiere și furnizori navali. Numărul mediu de angajați ai companiei din Galați a scăzut de la 1.465 la 1.346, ceea ce înseamnă 119 salariați mai puțin.

În mod aparent paradoxal, profitul net al Damen Galați a crescut de la 26,4 milioane la 40,5 milioane de lei, în ciuda prăbușirii cifrei de afaceri. Marja netă a urcat astfel de la aproximativ 2,6% la 9,6%. Evoluția sugerează că valoarea veniturilor nu trebuie confundată automat cu profitabilitatea: rezultatul poate fi influențat de tipul contractelor executate, calendarul recunoașterii veniturilor și controlul costurilor.

Dacă Vard este scos din calcul, firmele cu bilanțuri comparabile au înregistrat împreună o scădere de 13,6%, de la 2,21 miliarde la 1,91 miliarde de lei. Rezultatul confirmă că declinul nu este produs numai de estimarea folosită pentru liderul pieței.

Șantierul Naval Constanța și Orșova, printre companiile în creștere

O revenire spectaculoasă a fost raportată de Șantierul Naval Constanța, ale cărui afaceri au crescut de peste trei ori: de la 101,5 milioane la 308,7 milioane de lei. Compania a încheiat însă anul cu o pierdere netă de 50,7 milioane de lei și datorii de 292,1 milioane de lei, ceea ce arată că avansul volumului de activitate nu a rezolvat problemele de rentabilitate.

Șantierul Naval Orșova și-a majorat cifra de afaceri cu 23,4%, până la 123,1 milioane de lei, și a obținut un profit net de 8,8 milioane de lei. Shipyard ATG Giurgiu a crescut cu 7,8%, la 84,4 milioane de lei, dar capitalurile proprii au rămas negative, la minus 40,6 milioane de lei.

Creșteri importante au mai raportat Vilfo Steel, de 94,5%, până la 52,4 milioane de lei, Minerva Navis, de aproape 40%, până la 60,5 milioane de lei, și Pachira & Valven, de 39,6%, până la 60,8 milioane de lei.

La polul opus, Severnav a pierdut 12,1% din afaceri, ajungând la 95,9 milioane de lei, Heinen și Hopman Mar a coborât cu 17,2%, iar Metfor Alfa cu 20,1%. Dunav Brăila a raportat o reducere de 47,7%, în timp ce Subsore R, companie din 2 Mai, a coborât cu aproape 89%, de la 19,8 milioane la numai 2,2 milioane de lei.

Mangalia, activ strategic fără cumpărător

Imaginea industriei este completată de situația critică a Șantierului Naval Damen Mangalia, care nu apare între companiile cu activitate comparabilă din clasament. Societatea, controlată în proporție de 51% de statul român prin Șantierul Naval 2 Mai, iar în proporție de 49% de grupul Damen, a intrat în insolvență în iunie 2024 și ulterior în faliment.

După respingerea planului de reorganizare, lichidatorul a scos la vânzare întregul activ funcțional - terenuri, hale, instalații, echipamente, stocuri și spații de cazare — la un preț de pornire de 184,04 milioane de euro, plus TVA.

Prima licitație a fost programată în iunie 2026, dar nu a atras nicio ofertă. Nici următoarele două proceduri nu au adus un cumpărător, prețul fiind menținut la aproximativ 184 de milioane de euro.

Rheinmetall și grupul maritim MSC și-au manifestat public interesul pentru transformarea amplasamentului într-un centru de producție navală civilă și militară, însă interesul nu s-a materializat, până la sfârșitul lunii august, într-o ofertă fermă.

Cumpărătorul nu ar trebui să achite numai prețul activelor, ci și să finanțeze repornirea producției, modernizarea instalațiilor și refacerea portofoliului de comenzi.