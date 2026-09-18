ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : Municipiul Craiova, codul fiscal 4417214, strada A. I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Ştefăniţă Petroşanu.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, îl constituie spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în Craiova, după cum urmează:
str. Nicolae Iorga bl. 21-43 parter, în suprafață de 58,70 mp din suprafața totală de 363,93mp conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/07.05.2026.
str. Știrbei Vodă nr. 9, în suprafață de 456,98 mp conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/07.05.2026.
str. Petru Rareș nr.7, în suprafață de 22,70 mp conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/07.05.2026.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, Direcția Patrimoniu, telefon 0251/411008 sau în format electronic pentru persoanele care au depus o solicitare la adresa de e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, judeţul Dolj, sau o solicitare în format electronic la adresa de e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire, inclusiv Caietul de sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza nr. 1, Direcția Patrimoniu, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova sau au depus o solicitare în format electronic la adresa de e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este 100 lei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.10.2026, ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.10.2026, ora 11:00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, la registratura Primăriei.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 09.10.2026, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail : inregistraredosare.dj@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.09.2026.
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