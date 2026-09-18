ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

Publicat la 18.09.2026, 07:00:00

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, îl constituie spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în Craiova, după cum urmează:

str. Petru Rareș nr.7, în suprafață de 22,70 mp conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/07.05.2026.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, Direcția Patrimoniu, telefon 0251/411008 sau în format electronic pentru persoanele care au depus o solicitare la adresa de e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, judeţul Dolj, sau o solicitare în format electronic la adresa de e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro .