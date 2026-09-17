Record de jocuri video dezvoltate în România- 63 de titluri lansate într-un an! Industria a ajuns la 341 de milioane de euro

Publicat la 17.09.2026, 16:26:00

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Industria românească de dezvoltare a jocurilor video continuă să crească, iar 2025 a adus un nou record de lansări. Nu mai puțin de 63 de jocuri dezvoltate în România au ajuns pe piață anul trecut, de peste 2,5 ori mai multe decât în 2023. În același timp, industria a generat o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro. Numărul studiourilor și al profesioniștilor din domeniu, dar și producțiile dezvoltate local arată o industrie aflată într-o etapă de transformare, în care studiourile independente și proiectele proprii câștigă tot mai mult teren. Potrivit raportului realizat de Romanian Game Developers Association (RGDA), industria de dezvoltare a jocurilor video din România a generat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro. Unul dintre cele mai importante semnale este însă numărul de jocuri lansate. În 2025 au ajuns pe piață 63 de titluri dezvoltate în România, față de 53 în 2024 și doar 25 în 2023. Practic, în doi ani, numărul lansărilor a crescut de peste 2,5 ori.

România a lansat 63 de jocuri video în 2025 Creșterea numărului de producții este legată în special de dezvoltarea segmentului indie, unde noi echipe și studiouri își construiesc propriile proiecte. „Ce se întâmplă în ultimii ani în zona indie a game development-ului românesc este ceva ce ne bucură. În evidențele RGDA sunt sute de echipe din toată țara care lucrează acum la primul lor joc. Unele și-au înființat studioul foarte recent, iar altele nici măcar nu au ajuns încă în punctul în care să aibă o entitate juridică. Este o generație nouă de dezvoltatori care începe să-și construiască propriile produse ajutați de avansurile tehnologice, iar asta poate deveni una dintre cele mai importante surse de creștere pentru industria românească în următorii ani”, a declarat Vlad Alexandru, președintele RGDA. Printre titlurile românești lansate în 2025 se numără consacratele ”Door Kickers 2”, ”Darkblade Ascent”, ”Netbreak”, ”Near-Mage” și ”Welcome Back, Commander”. În paralel, studiourile locale ale unor mari companii internaționale au continuat să participe la dezvoltarea unor producții importante pentru piața globală. Printre acestea se numără ”EA SPORTS FC 26”,”Dune: Awakening”, T”om Clancy's The Division 2 – Realism Mode” și ”Assassin’s Creed Shadows” (FOTO)

Câte studiouri de jocuri video există în România În 2025, ecosistemul românesc de game development a reunit 234 de studiouri și aproximativ 6.000 de profesioniști. Productivitatea medie a industriei a fost de aproximativ 57.200 de euro pentru fiecare specialist. Capitala rămâne principalul centru al dezvoltării de jocuri video din România. Bucureștiul concentrează 46% dintre studiouri, fiind urmat de Cluj, cu 15%. Pe următoarele poziții se află: Iași – 6%, Timiș – 4%, Brașov – 3%, Ilfov – 3%, restul țării – 22%. Distribuția arată că industria nu mai este concentrată exclusiv în marile centre tradiționale, iar noi echipe apar în tot mai multe zone ale țării. Cine face cei mai mulți bani din jocuri video în România Structura veniturilor arată și schimbarea modelului de business din industrie. Companiile internaționale generează în prezent 69,3% din veniturile industriei, în timp ce furnizorii de servicii reprezintă 18,7%. Studiourile care își dezvoltă propriile jocuri generează 11,9% din veniturile totale, în timp ce publisherii reprezintă 0,1%. Printre cele mai mari companii din industria românească de dezvoltare a jocurilor video, în funcție de cifra de afaceri în 2025, se numără Electronic Arts România, Ubisoft, Amber Studio, Green Horse Games, Gameloft România, Quantic Lab, Playtika, Super Hippo Games, Fortis Games și SuperPlay. România are 8,6 milioane de jucători Industria locală beneficiază și de o bază importantă de consumatori. România are aproximativ 8,6 milioane de jucători, ceea ce transformă gamingul într-una dintre cele mai răspândite forme de divertisment digital din țară. La nivel internațional, 2025 a fost, de asemenea, un an de creștere pentru industria jocurilor video. Conform datelor finale Newzoo, piața globală de gaming a generat venituri de 201,6 miliarde de dolari, în creștere cu 9,1% față de anul precedent. Pentru prima dată, piața globală a depășit astfel pragul de 200 de miliarde de dolari. Romanian Game Developers Association (RGDA) este o organizație non-profit fondată în 2013, cu misiunea de a dezvolta și promova industria de dezvoltare a jocurilor video din România. Potrivit organizației, membrii RGDA reprezintă în prezent peste 90% dintre profesioniștii locali din industria de dezvoltare a jocurilor.