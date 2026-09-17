Un român a clonat cardurile de carburant ale polițiștilor italieni. A umplut o cisternă de 1.000 de litri și ar fi vândut benzina

Publicat la 17.09.2026, 13:50:00

Anchetatorii au descoperit 30 de carduri clonate, despre care susțin că erau utilizate pentru alimentări plătite din conturile instituției. Cazul a pornit de la tranzacții care nu se potriveau cu deplasările reale ale mașinilor Poliției. Potrivit autorităților italiene , investigația a dus la identificarea mai multor persoane suspectate că foloseau, clonau și valorificau carburantul obținut ilegal.

O anchetă desfășurată în Italia a scos la iveală o schemă de fraudă în care au fost folosite carduri de carburant ale Poliției de Stat. Un român a fost arestat.

Anchetatorii au observat că anumite carduri de carburant atribuite Poliției de Stat erau utilizate în zile, la ore și în benzinării care nu aveau legătură cu traseele autospecialelor. Diferențele dintre alimentările înregistrate în sistem și deplasările reale ale mașinilor au ridicat primele suspiciuni. Polițiștii au verificat tranzacțiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stațiile de carburant. Imaginile ar fi contribuit decisiv la reconstruirea modului în care era operată presupusa fraudă.

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, cardurile clonate nu ar fi fost folosite doar pentru alimentarea unor autoturisme. Anchetatorii susțin că, prin intermediul acestora, ar fi fost cumpărate cantități mari de carburant, iar o parte dintre acestea ar fi ajuns într-o cisternă de aproximativ 1.000 de litri. Combustibilul ar fi fost ulterior destinat revânzării. Schema transforma astfel cardurile de carburant ale instituției într-o sursă de combustibil obținut fără plata efectivă a acestuia, produsul fiind apoi valorificat către alte persoane. Polițiștii au pus cap la cap imaginile de la benzinării și datele obținute din analiza comunicațiilor telefonice. În urma verificărilor au fost identificați doi români suspectați că utilizau cardurile clonate, în timp ce alți doi conaționali ar fi fost implicați în cumpărarea carburantului obținut în acest mod. Anchetatorii au continuat cercetările până la identificarea persoanei despre care susțin că ar fi avut un rol important în producerea cardurilor.

30 de carduri clonate, descoperite la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor vizați, polițiștii au găsit 30 de carduri clonate, dar și echipamente despre care anchetatorii spun că puteau fi utilizate pentru copierea acestora.

Unul dintre suspecți a fost arestat și este cercetat pentru folosirea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată. În plus, acesta este cercetat și în legătură cu deținerea unor dispozitive despre care anchetatorii susțin că ar fi putut fi folosite pentru accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

Polițiștii italieni încearcă să stabilească cât timp ar fi funcționat schema, ce cantitate de carburant ar fi fost obținută și cui ar fi fost vândut combustibilul.Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.