Marii producători auto din România, nevoiți să investească în energie. Ford construiește un parc fotovoltaic la Craiova

Publicat la 17.09.2026, 10:31:35

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Industria auto din România începe să investească tot mai mult în propria energie, într-o încercare de a limita impactul costurilor ridicate asupra producției. Ford Otosan va investi 36,45 milioane de lei într-un parc fotovoltaic la fabrica din Craiova, în timp ce șeful Dacia România avertizează că prețul energiei a devenit unul dintre factorii care afectează competitivitatea industriei și pot influența deciziile privind localizarea producției. Investiția Ford de la Craiova va avea o capacitate instalată de 5,10 MW, iar întreaga energie produsă va fi utilizată pentru consumul propriu al fabricii. Ford își produce propria energie la Craiova Din valoarea totală a proiectului, 8,63 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în timp ce diferența va fi asigurată din fondurile proprii ale Ford Otosan România. Parcul fotovoltaic este estimat să producă aproximativ 5.531 MWh de energie electrică pe an. Potrivit calculelor companiei, energia produsă va permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 3.385 de tone de CO₂ anual.

Contractul de finanțare cu Ministerul Energiei a fost semnat la 19 august 2026, în cadrul programului destinat dezvoltării de noi capacități de producere a energiei regenerabile pentru autoconsum. Pentru Ford Otosan, investiția nu este doar una de mediu. „La Ford Otosan, integrăm sustenabilitatea în toate activitățile noastre pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun. În producție, acest lucru înseamnă investiții în soluții concrete care reduc impactul asupra mediului”, a declarat președintele Ford Otosan România, Fýrat Elhüseyni. El a subliniat că grupul folosește deja soluții fotovoltaice în fabricile sale din Turcia, iar proiectul de la Craiova extinde această strategie și în România.

Energia devine o problemă de competitivitate Investiția Ford vine în contextul unei probleme semnalate direct de unul dintre principalii concurenți de pe piața românească. Mihai Bordeanu, șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est, a declarat miercuri că industria auto românească își pierde competitivitatea, iar producătorii pot ajunge să ia în calcul alte țări pentru realizarea producției. Potrivit lui Bordeanu, industria auto reprezintă aproximativ o treime din exporturile României, 14% din PIB și asigură, direct și indirect, aproximativ 200.000 de locuri de muncă. România este, de asemenea, pe locul șase în Europa în ceea ce privește producția de automobile. Problema indicată de șeful Dacia este însă costul energiei. „Prețul energiei în România s-a dublat” Bordeanu susține că energia influențează întregul lanț de producție, de la fabricarea metalului până la piesele cumpărate de la furnizori. „Și unele, și altele sunt foarte mult influențate de prețul energiei. Dacă comparăm prețul energiei în România astăzi, în 2026, față de România de acum câțiva ani, s-a dublat”, a declarat el. Problema este că producătorii auto nu pot transfera pur și simplu această creștere în prețul automobilelor, deoarece concurează pe o piață europeană în care prețul final este un factor esențial. „Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieși de pe piață. Deci avem, pe de o parte, o problemă de competitivitate internă”, a explicat Bordeanu. În acest context, producția de energie pentru autoconsum poate deveni mai mult decât o investiție de sustenabilitate. Pentru fabricile mari, reducerea expunerii la prețul energiei poate deveni o componentă a strategiei de competitivitate. Craiova produce deja mașini electrice Fabrica Ford Otosan din Craiova a început în martie 2025 livrările primelor automobile și vehicule comerciale electrice produse în România: Ford Puma Gen-E, E-Transit Courier și E-Tourneo Courier. Bateriile pentru aceste modele sunt, de asemenea, asamblate la Craiova. Uzina produce în prezent atât versiuni cu motoare cu combustie internă, cât și versiuni complet electrice ale modelelor Transit Courier, Tourneo Courier și Puma, precum și motorul EcoBoost de 1,0 litri. Fabrica funcționează în trei schimburi pentru producția de vehicule și motoare și are aproximativ 5.500 de angajați. Și logistica este mutată spre soluții mai eficiente Ford Otosan încearcă să reducă și emisiile generate de transport. În februarie 2025, compania a lansat împreună cu Mars Logistics o rută de transport intermodal feroviar între Craiova și Turcia. Potrivit datelor companiei, soluția reduce cu 63% emisiile asociate transportului în comparație cu transportul rutier. Strategia combină astfel mai multe direcții: electrificarea producției auto, energie regenerabilă pentru consumul propriu și reducerea emisiilor din logistică. Energia, noul front al industriei auto Investiția Ford de la Craiova și avertismentul Dacia transmit același mesaj din două direcții diferite: energia a devenit o problemă care merge dincolo de factura unei fabrici. Pentru constructori, costul energiei se propagă în întregul lanț industrial, de la furnizorii de materii prime și componente până la produsul final. Într-o industrie în care producția poate fi mutată între mai multe țări, diferențele de cost pot deveni relevante pentru deciziile de investiții. În cazul Ford, o parte din răspuns este producția de energie pentru autoconsum. În cazul Dacia, avertismentul este mai direct: dacă diferența de cost nu poate fi recuperată prin prețul automobilelor, competitivitatea fabricilor românești poate fi afectată. Astfel, pentru marile uzine auto din România, energia nu mai este doar o cheltuială de producție. Devine o parte a strategiei industriale.