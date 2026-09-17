Oprah Winfrey, la București, intervievată de Andreea Esca. 4.999 de euro + TVA pentru o fotografie cu celebra miliardară a televiziunii americane

Publicat la 17.09.2026, 11:14:48

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Oprah Winfrey a urcat pe scena BRAND MINDS 2026, la Romexpo, unde a fost intervievată de Andreea Esca. Iconul televiziunii de peste ocean a vorbit despre succes, eșec, autenticitate, leadership și lecțiile pe care le-a învățat după mai bine de patru decenii în televiziune. Pentru cei care au vrut să plece de la evenimentul de la Romexpo și cu o fotografie alături de celebra realizatoare americană, organizatorii au avut însă pregătit un pachet exclusiv, pe măsura averii lui Oprah: 4.999 de euro plus TVA. Oprah Winfrey ( 72 de ani), a fost vedeta primei zile BRAND MINDS 2026, eveniment care are loc și astăzi la Romexpo. Celebra realizatoare de televiziune a urcat pe scenă pentru sesiunea „Leading through adversities”, iar apoi a avut o conversație „unu la unu” cu Andreea Esca. Dar apariția lui Oprah la București a venit și cu un preț pe măsură. Zece persoane au plătit 4.999 de euro pentru o fotografie cu Oprah Winfrey. 4.999 de euro + TVA pentru o fotografie cu Oprah Winfrey

BRAND MINDS a pus în vânzare doar 10 bilete Ultra VIP, fiecare la prețul menționat mai sus. Pachetul includea accesul la cele două zile ale evenimentului, locuri în primele rânduri, acces la VIP Lounge, recepția VIP cu speakerii și, mai ales, o oportunitate de fotografie cu Oprah Winfrey, în vârstă de 72 de ani. De altfel, biletul pentru cele două zile costa 899 de euro + TVA, în timp ce varianta VIP ajungea la 1.899 de euro + TVA, toate fiind sold out cu trei luni înaintea evenimentului. Oprah Winfrey, față în față cu Andreea Esca: ”Toată lumea caută validare” Andreea Esca a fost moderatoarea dialogului cu Oprah Winfrey, iar discuția s-a concentrat asupra unor teme precum succesul, oportunitățile, instinctul, eșecul și modul în care oamenii își construiesc cariera. Oprah a vorbit și despre o lecție pe care spune că a descoperit-o după mii de interviuri realizate de-a lungul carierei. Și este o concluzie surprinzător de simplă: toată lumea vrea să știe dacă a fost ascultată. După zeci de ani în care a stat față în față cu președinți, vedete, oameni de afaceri și personalități din toate domeniile, Oprah spune că a observat un comportament comun. La finalul interviului, oamenii vor să știe dacă s-au descurcat bine.

Inclusiv Barack Obama, potrivit relatării sale, a întrebat-o după un interviu: „Good? Was it good?” („Bine? A fost bine?”). Oprah a spus că aceeași nevoie de validare a observat-o și la alte personalități pe care le-a intervievat, printre care Beyonce și George W. Bush. Pentru ea, întrebarea ascunde însă ceva mult mai profund. Vedeta americană a dus lecția și în lumea afacerilor. „Tu vrei să contezi, eu vreau să contez. Eu vreau să știu că ceea ce spun are o semnificație pentru tine”, spune Oprah, care consideră că aceeași regulă se aplică și în relația dintre manageri și angajați. „Fiecare angajat pe care l-ai avut vreodată sau pe care îl vei avea caută același lucru.” Decizia care a schimbat „The Oprah Winfrey Show” Oprah Winfrey a povestit la București și despre momentul în care a decis să schimbe radical direcția celebrului său talk-show. „The Oprah Winfrey Show” a fost difuzat la nivel național în Statele Unite timp de 25 de ani, între 1986 și 2011, iar Oprah a fost atât gazdă, cât și producătoare. Potrivit acesteia, la un moment dat a realizat că nu mai vrea să facă pur și simplu un talk-show. „Am hotărât că nu mai vreau să fac pur și simplu o emisiune. Am schimbat paradigma”, a povestit Oprah. Motivul, o ediție în care o femeie, soțul acesteia și amanta lui au fost puși față în față. În timpul emisiunii, soția a aflat că amanta era însărcinată. Pentru Oprah, acel moment a fost o lecție pe care nu a mai uitat-o. „Atunci mi-am spus că niciodată, dar niciodată cineva nu o să mai fie umilit sub ochii mei”, a mărturisit ea. Oprah Winfrey, una dintre cele mai bogate personalități din media Succesul lui Oprah nu s-a limitat la televiziune. Ea a transformat popularitatea „The Oprah Winfrey Show” într-un imperiu media și de business. În 2026, Forbes estimează averea sa la aproximativ 3,2 miliarde de dolari, în funcție de evoluția activelor sale. Organizatorii BRAND MINDS au anunțat deja un alt nume uriaș pentru ediția viitoare- George Clooney, care este programat să ajungă la București pe 21 și 22 septembrie 2027.