Dacia produce mai mult cu mai puțini oameni. Numărul angajaților a scăzut cu 4.205 de oameni față de 2019

Publicat la 17.09.2026, 08:38:17

Diminuarea ar putea fi însă mult mai mare la finalul anului 2026, după noile programe de plecări voluntare, dar efectivul actual nu poate fi stabilit cu precizie înaintea publicării datelor oficiale.

Între 2010 și 2019 numărul salariaților de la Dacia a crescut până la 14.761. A fost perioada în care marca Dacia a devenit una de succes la nivel internațional. Așadar, la o comparația 2019 față de 2025, diminuarea forței de muncă a fost de 4.205 de persoane.

În decembrie 2007, directorul de resurse umane al Automobile Dacia, Adrian Lupulescu, declara că societatea avea 13.000 de angajați și pregătea recrutarea a încă 3.600 de persoane.

Automobile Dacia SA este controlată de grupul francez Renault SA, care deține 99,43% din acțiuni, în timp ce restul de aproximativ 0,57% aparține altor acționari, conform datelor de la Registrul Comerțului obținute cu ajutorul platformei ListaFirme.ro .

Compania își propunea atunci să mărească producția la 400.000 de automobile anual. Numărul salariaților fusese deja redus puternic după preluarea de către Renault: de la peste 27.000 în 1999 la aproximativ 13.000 în 2003–2007.

Evoluția din ultimul deceniu arată că diminuarea efectivului s-a accentuat după 2019. Automobile Dacia avea un număr mediu de 14.063 de angajați în 2014, 14.761 în 2019, 13.685 în 2020 și 12.946 în 2021. Efectivul mediu a coborât apoi la 12.195 în 2022, 11.457 în 2023, 10.987 în 2024 și 10.556 în 2025.

Prin urmare, față de maximul recent din 2019, compania a pierdut 4.205 angajați până în 2025, adică 28,5% din efectiv. Raportată la 2014, reducerea este de 3.507 salariați, respectiv aproape 25%. Datele confirmă că nu este vorba despre o scădere izolată într-un singur an, ci despre o tendință care se întinde pe mai mulți ani.

Plecările voluntare au accelerat reducerea

Dacia a folosit în ultimii ani programe de încetare voluntară a contractelor, cu prime calculate în funcție de vechime. În 2024, compania a propus compensații cuprinse între 22.000 și 185.000 de lei și urmărea plecarea a aproximativ 900 de persoane. În noiembrie 2025 a fost lansată o nouă ofertă, cu plăți între 24.000 și 200.000 de lei și o țintă de 600 de posturi.

Pentru 2026, compania a pregătit un nou program, cu o țintă totală estimată între 900 și 1.200 de plecări. Prima etapă urmărea încetarea prin acordul părților a cel puțin 300 de contracte, începând cu 1 martie.

Compensațiile ajungeau la 210.000 de lei net pentru angajații cu peste 16 ani vechime și la 240.000 de lei în anumite cazuri medicale. Conducerea a invocat automatizarea, robotizarea, reducerea unor activități și necesitatea adaptării producției la evoluția pieței.

Aproape 2,84 milioane de lei cifră de afaceri pentru fiecare angajat

În 2025, Automobile Dacia a raportat o cifră de afaceri de 29,92 miliarde de lei și un profit net de 629,18 milioane de lei, cu un număr mediu de 10.556 de angajați.

Rezultă o cifră de afaceri de aproximativ 2,84 milioane de lei pentru fiecare angajat și un profit net de circa 59.600 de lei pe salariat. În 2024, raportul era de 2,53 milioane de lei cifră de afaceri și 51.800 de lei profit net pe angajat.

Productivitatea calculată prin raportarea afacerilor la personal a crescut astfel cu aproape 12% într-un singur an.

În 2019, cifra de afaceri raportată la un angajat era de aproximativ 1,67 milioane de lei, iar în 2014 de 1,34 milioane de lei. Valoarea nominală din 2025 este de peste două ori mai mare decât cea din 2014.