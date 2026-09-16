Ciprian Ciucu promite un București ca Madridul. În cât timp vom vedea ”minunea”

Publicat la 16.09.2026, 17:29:20

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Bucureștiul are nevoie de un deceniu pentru a deveni un oraș „cu adevărat european, cu care să ne mândrim”, susține primarul general Ciprian Ciucu. Edilul și-a prezentat miercuri, în fața oamenilor de afaceri olandezi, viziunea pentru transformarea Capitalei și a anunțat că una dintre principalele direcții va fi regenerarea centrului, cu mai mult spațiu pentru pietoni, zone verzi și mai puține mașini parcate pe străzi. „Vreau să regenerez centrul, să fie mai accesibil pentru pietoni și cu mai multe zone verzi. Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris. Vor fi 10 ani grei, dar va merita”, a declarat Ciprian Ciucu la evenimentul organizat de Camera de Comerț Româno-Olandeză. Centrul Capitalei, principala țintă Primarul general spune că transformarea ar urma să vizeze mai multe dintre cele mai importante zone ale Bucureștiului. Printre acestea se află malurile Dâmboviței, bulevardul Magheru și zona Palatului Regal, unde se concentrează numeroase muzee, teatre și restaurante. Edilul consideră că aceste zone au un potențial turistic important, dar nu sunt valorificate suficient.

„Pe Magheru, care acum e poluat și zgomotos, văd piațete verzi, zona unde se poate sta, lua masa”, a spus Ciucu. Pentru proiectele de regenerare urbană vor fi organizate concursuri de soluții, însă primarul avertizează că procedurile nu vor fi rapide. Potrivit acestuia, un astfel de concurs poate dura între șase și opt luni. Mai puține mașini parcate în centru Una dintre cele mai dificile schimbări vizează parcarea în centrul Capitalei. Ciucu susține că soluția este dezvoltarea unor parcări subterane și eliberarea spațiului public de mașinile parcate. „Centrul orașului este un depozit de mașini, zgomotos și poluat”, a afirmat primarul general.

El spune că nu intenționează să interzică accesul autoturismelor în zona centrală. Mașinile vor putea circula, iar taxiurile și vehiculele de aprovizionare vor putea staționa, însă parcarea pe stradă ar urma să fie limitată. „Nu vor mai fi atât de multe zone de parcat în centru. Sigur, mașinile vor trece, pot staționa, taxiuri, mașini de aprovizionare, dar nu mai pot parca”, a explicat Ciucu. Primarul susține că parcările subterane nu vor încuraja automat folosirea mașinii, ci vor muta autoturismele din spațiul public în subteran. „Credem că dacă se fac parcări în subteran în centru vor fi mai multe mașini, dar nu e adevărat, doar le vom muta dedesubt”, a declarat edilul. Potrivit acestuia, au fost identificate cinci locații pentru posibile parcări subterane, urmând ca proiectele să fie prioritizate. Dâmbovița și zona Palatului Regal, în planul de regenerare Malurile Dâmboviței se află, de asemenea, printre zonele pe care primarul general vrea să le transforme. Alături de acestea sunt vizate zona Magheru și spațiul din jurul Palatului Regal. Ideea este de a transforma centrul într-o zonă mai atractivă pentru pietoni, cu spații verzi și locuri în care oamenii să poată petrece timp, inclusiv în apropierea restaurantelor și instituțiilor culturale. Proiectele fac parte dintr-o viziune care, potrivit lui Ciucu, nu poate fi implementată într-un singur mandat. De aici și orizontul de 10 ani anunțat de primar. Pistele de biciclete, o altă prioritate Rețeaua de piste pentru biciclete este o altă componentă importantă a planului. Ciucu spune că problema Bucureștiului nu este doar numărul pistelor existente, ci mai ales lipsa conexiunilor dintre acestea. „Vom continua să creăm piste unice și, cel mai important, le vom conecta între ele, pentru ca traseul să fie unul continuu”, a declarat primarul. Edilul susține că infrastructura construită în Sectorul 6 include piste pentru biciclete și că următorul pas este conectarea acestora într-o rețea coerentă. „Problema e de conexiuni. Iar de acum, tot ce vom construi va avea piste, am cerut asta și primarilor de sector. E pe agenda mea”, a mai spus Ciucu. Transformarea Bucureștiului propusă de primarul general presupune, astfel, intervenții asupra centrului, reorganizarea spațiului ocupat în prezent de mașini, extinderea infrastructurii pentru biciclete și regenerarea malurilor Dâmboviței. Ciucu avertizează însă că schimbările vor necesita timp și că „vor fi 10 ani grei”, cu obiectivul ca Bucureștiul să ajungă un oraș mai accesibil, mai verde și mai atractiv.