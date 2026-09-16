Ce loc ocupă Bucureștiul în topul celor mai importante 1.000 de orașe din lume. Capitolul la care pierde masiv

Publicat la 16.09.2026, 14:30:00

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Bucureștiul se află în prima parte a clasamentului mondial al orașelor, dar cifrele scot la iveală diferențe importante. Capitala României ocupă locul 214 din 1.000 de orașe analizate de Oxford Economics. Economia este punctul său forte. Mediul și capitalul uman trag clasamentul în jos. Bucureștiul nu este printre marile capitale ale lumii, dar nici nu se află la coada clasamentului. În noul Global Cities Index 2026, realizat de Oxford Economics, Capitala României ocupă poziția 214 din 1.000 de orașe analizate la nivel mondial. România apare în clasament cu doar două orașe: București și Iași. Capitala se află pe locul 214, în timp ce Iașiul ocupă poziția 486. Indicele nu analizează doar economia unui oraș. Oxford Economics combină cinci domenii: economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță, pentru a obține o imagine mai largă asupra performanței și perspectivelor fiecărei metropole.

Economia, marele atu al Bucureștiului. La calitatea vieții, Bucureștiul se află pe locul 234

Cea mai bună poziționare a Capitalei este la economie. Bucureștiul ocupă locul 111 la acest capitol, mult peste poziția sa generală de 214. Este indicatorul care arată cel mai clar greutatea economică pe care o are Capitala în raport cu celelalte orașe analizate. La calitatea vieții, Bucureștiul se află pe locul 234, iar la capital uman ocupă poziția 375. Rezultatele sunt mai puțin favorabile la guvernanță, unde Capitala se află pe locul 346, și la mediu, capitol la care ocupă poziția 419. Cu alte cuvinte, Bucureștiul are o economie suficient de puternică pentru a-l plasa în prima parte a clasamentului, însă performanța economică nu este dublată de rezultate la fel de bune în toate celelalte domenii.

Iașiul (FOTO), al doilea oraș românesc din clasament Iașiul este singurul alt oraș din România care a intrat în topul Oxford Economics. Municipiul din Moldova ocupă locul 486 în lume, la mai bine de 270 de poziții în urma Bucureștiului. La economie, Iașiul se află pe poziția 398, iar la calitatea vieții ocupă locul 472. Un rezultat mai bun apare la mediu, unde Iașiul se clasează pe locul 278. La guvernanță ocupă poziția 346. La capital uman, însă, orașul coboară până pe locul 808. Bucureștiul este astfel înaintea multor orașe importante din lume, dar încă la distanță de marile centre economice și urbane europene. Diferența dintre București și marile capitale europene rămâne însă considerabilă. Madridul ocupă locul 30, Barcelona se află pe 72, iar Amsterdam pe 21. Berlinul este pe 22, în timp ce München ocupă poziția 19.

New York, Londra și Paris conduc lumea În fruntea clasamentului Oxford Economics se află cele mai cunoscute centre urbane ale lumii. New York ocupă locul 1, urmat de Londra și Paris. Top 10 este completat de Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich. New York are un scor general de 100, fiind urmat de Londra cu 98,8 și Paris cu 93,4. Clasamentul reflectă în special forța economică, capacitatea de a atrage forță de muncă și nivelul capitalului uman. Oxford Economics arată că orașele din Europa și America de Nord continuă să domine partea superioară a clasamentului. 78 dintre primele 100 de orașe sunt din aceste două regiuni. În același timp, raportul observă o schimbare importantă: orașele asiatice câștigă tot mai multă greutate în economia mondială. Shenzhen a intrat pentru prima dată în top 100, Taipei a ajuns în top 50, iar Kuala Lumpur a urcat până pe locul 65.