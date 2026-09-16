Director concediat după ce s-a plâns că bonusul de 35.000 de euro este prea mic. A primit despăgubiri de 138.000 de euro

Publicat la 16.09.2026, 11:58:30

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Un director financiar din Marea Britanie a ajuns în instanță după ce a contestat valoarea bonusului anual primit de la șefii săi. Andrew Blyth considera că prima de aproximativ 30.000 de lire sterline era prea mică. La scurt timp, postul său a fost desființat. Tribunalul a stabilit însă că „desființarea postului” a fost doar un pretext și a obligat sucursala să-i plătească despăgubiri de 118.223 de lire sterline, aproximativ 138.000 de euro. Povestea lui Andrew Blyth, fost director financiar al Clockwork Group Holdings, relatată de The Times arată cât de costisitoare poate deveni o dispută aparent banală privind un bonus. Blyth avea un salariu anual de aproximativ 120.000 de lire sterline, iar bonusul său obișnuit era de circa 30.000 de lire, adică aproximativ 35.000 de euro. În noiembrie 2025, directorul i-a transmis șefului său că nu consideră corect modul în care fusese stabilită suma și că bonusul ar fi trebuit să fie mai mare.

Disputa privind bonusul s-a transformat într-un conflict În urma mesajului primit de la Blyth, Courtenay Morison, președintele și fondatorul companiei, i-a răspuns că valoarea bonusului fusese stabilită cu aproximativ un an înainte și că nu intenționa să schimbe înțelegerea. Discuția a devenit însă tensionată. Morison i-a transmis că este tot mai nemulțumit de atitudinea lui Blyth față de ceea ce acesta considera „corect și echitabil” și i-a sugerat să se gândească serios la poziția pe care o ocupa în companie. După schimbul de mesaje, cei doi nu au mai comunicat timp de șase zile, deși anterior aveau o colaborare apropiată. Apoi Blyth a fost convocat la o întâlnire care a durat aproximativ cinci minute. La finalul discuției, directorului i s-a spus că postul său urma să fie desființat.

Șeful a căutat pe internet cum poate desființa postul unui director Unul dintre elementele care au cântărit cel mai mult în fața tribunalului a fost descoperit în timpul procesului. Cu doar câteva ore înainte de întâlnirea în care Blyth a fost informat că își pierde postul, Morison căutase pe internet informații despre „motive legitime pentru desființarea postului unui director”. Ulterior, Morison a susținut că se gândea de mai multe luni la eliminarea poziției ocupate de Blyth. Argumentul său a fost că firma nu își mai permitea să păstreze funcția, iar desființarea acesteia ar fi adus economii de peste 148.000 de lire sterline. Tribunalul nu a considerat însă că această explicație era susținută de dovezi. Judecătoarea Jacqueline McCluskey a remarcat că nu existau documente care să demonstreze că o eventuală restructurare sau desființare a postului fusese analizată cu luni înainte. În schimb, exista dovada că șeful companiei căutase informații despre concedierea unui director chiar în ziua în care Blyth urma să fie dat afară. Tribunalul- desființarea postului a fost un pretext După analizarea probelor, tribunalul din Edinburgh a ajuns la concluzia că motivul determinant al concedierii nu a fost o necesitate reală de restructurare. Instanța a stabilit că Morison era nemulțumit și supărat de faptul că Blyth contestase valoarea bonusului și considera că acesta ar trebui majorat. Judecătoarea a concluzionat că procedura de desființare a postului fusese folosită pentru a ascunde adevăratul motiv al concedierii și a descris comportamentul angajatorului drept unul de „rea-credință”. Cu alte cuvinte, directorul nu și-ar fi pierdut locul de muncă pentru că poziția sa devenise inutilă, ci în urma conflictului apărut după ce a contestat bonusul. Despăgubiri de 118.223 de lire sterline Pentru concedierea considerată abuzivă, tribunalul a stabilit că firma trebuie să-i plătească lui Andrew Blyth 118.223 de lire sterline. La cursul aproximativ folosit în relatările despre caz, suma înseamnă aproape 138.000 de euro. Banii acoperă pierderile financiare suferite după concediere, inclusiv perioada în care Blyth a rămas fără serviciu, dar și pierderile viitoare rezultate din faptul că noul său loc de muncă este mai slab plătit. Blyth și-a găsit un nou loc de muncă în 2026, însă veniturile sale sunt mai mici decât cele pe care le avea înainte de concediere. Astfel, disputa pornită de la un bonus de aproximativ 35.000 de euro s-a încheiat cu o factură de aproape 138.000 de euro pentru companie.