Publicat la 08.07.2026, 18:49:03

Partidul Național Liberal se confruntă cu o criză juridică de proporții, după ce Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. Printre actele suspendate se numără alegerea noii conduceri a partidului, care l-a confirmat pe Ilie Bolojan în funcția de președinte, precum și noul statut al formațiunii.

Suspendarea, în vigoare până la soluționarea definitivă a dosarului

Decizia instanței a fost pronunțată în urma unei acțiuni deschise de un grup de 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Cîmpeanu și Alina Gorghiu. Aceștia au solicitat suspendarea și anularea efectelor Congresului, invocând nereguli privind convocarea și desfășurarea acestuia.

Prin hotărârea pronunțată, Tribunalul a suspendat provizoriu Hotărârile nr. 1 și nr. 2 ale Congresului Extraordinar, validarea organelor de conducere rezultate în urma moțiunii „Modernizare cu rădăcini”, ratificarea noului Statut al PNL și alte 13 decizii adoptate de Biroul Permanent Național în perioada 21-23 iunie.

Instanța a stabilit că suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Secției a V-a Civilă a Tribunalului București. Hotărârea este executorie de drept, ceea ce înseamnă că produce efecte imediat, chiar dacă poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Practic, toate actele adoptate de noua conducere după Congres sunt înghețate până la o decizie definitivă a instanței, iar funcționarea structurilor rezultate în urma Congresului este pusă sub semnul întrebării.

Aceasta este a doua lovitură juridică primită de PNL într-un interval scurt. La 1 iulie, aceeași instanță suspendase și actul de convocare a Congresului, decizie care a declanșat un conflict deschis între liderii partidului și sistemul judiciar. Reprezentanți ai PNL au acuzat atunci existența unor completuri specializate constituite după desfășurarea Congresului și au criticat intervenția instanței.

Criza juridică apare într-un moment delicat pentru liberali, aflați la conducerea unui guvern interimar și implicați în negocieri privind formarea unei noi majorități parlamentare. Suspendarea noii conduceri și a modificărilor statutare creează o situație de incertitudine privind reprezentarea și capacitatea de decizie a partidului.

În interiorul PNL, decizia adâncește conflictul dintre cele două tabere. Contestatarii susțin că intervenția instanței restabilește legalitatea procedurilor interne, în timp ce susținătorii lui Ilie Bolojan consideră că hotărârea riscă să blocheze activitatea partidului într-o perioadă cu miză politică majoră. Până la pronunțarea unei decizii definitive, viitorul noii conduceri a PNL rămâne incert.