Publicat la 06.07.2026, 18:05:34

”Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta-i Ilie Bolojan. Nu şi-a înţeles rolul unui premier de coaliţie. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care este pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Digi24.

”Legat de modul în care a înţeles Ilie Bolojan funcţia aceasta de prim-ministru. Ilie Bolojan, şi am spus de mai mulţi ori, nu am nimic personal, ne ştim de mulţi ani. Eu vorbesc Ilie Bolojan, prim-ministru. Nu şi-a înţeles rolul. A fost un prim-ministru al unei coaliţii, în care aproape jumătate din acea coaliţie a avut PSD-ul şi unde a înţeles în acest an, să nu ţină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD. Iar acest lucru, într-un final, a dus la acea evaluare pe care am făcut-o, repet, transparent, şi unde am hotărât mişcările politice. Dar n-a făcut doar PSD-ul acest lucru. Românii văd că se merge într-o direcţie greşită”, a precizat el.

El a mai declarat că după moţiune şi chiar şi înainte, a văzut modul în care priveşte Ilie Bolojan şi colegii săi PSD-ul.

”Ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ţi faci anumite politici publice, nu ca şi partener”, a subliniat Grindeanu. Acum e un fel de concurs, dacă vreţi, un fel de concurs între PNL-ul ăsta de rit nou, concurs între ei şi USR, care înjură mai mult PSD-ul.