[P] TAG estimează o creștere de 30% a vânzărilor online în 2026. Medical-devices.ro ajunge la 15% din business și accelerează integrarea cu rețeaua de magazine fizice

Publicat la 17.09.2026, 12:54:41

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Aproximativ 20% dintre comenzile plasate pe medical-devices.ro sunt ridicate din magazinele TAG Uniformele medicale și încălțămintea profesională generează cele mai multe vânzări online, iar clienții cumpără tot mai frecvent ținute complete TAG dezvoltă medical-devices.ro ca instrument de extindere a vânzărilor la nivel național și pe piețele externe București, 15 septembrie 2026 – TAG, producător român de uniforme medicale cu peste 20 de ani de experiență și operatorul celei mai extinse rețele de magazine specializate în echipamente și uniforme medicale din România, estimează pentru 2026 o creștere de aproximativ 30% a vânzărilor generate prin medical-devices.ro, platforma online a TAG specializată în comercializarea uniformelor și încălțămintei medicale, produselor de tehnică medicală și ortopedice, precum și a produselor pentru îngrijirea pacienților la domiciliu.

Magazinul online ar urma să ajungă în acest an la circa 15% din cifra de afaceri TAG, comparativ cu aproximativ 10% în anii anteriori, ritmul de creștere al vânzărilor online urmând să se mențină peste cel al magazinelor fizice și anul viitor. Capitala și marile centre universitare și medicale generează în continuare volume importante de comenzi, însă TAG înregistrează o creștere tot mai vizibilă și în orașele mici și medii. În localitățile în care compania nu are magazine fizice, medical-devices.ro extinde accesul clienților la întreaga gamă de produse și contribuie direct la creșterea acoperirii naționale a TAG. Una din cinci comenzi online este ridicată din magazinele TAG Aproximativ 20% dintre comenzile online realizate prin medical-devices.ro sunt ridicate în prezent din magazinele fizice TAG, iar compania estimează că ponderea acestora va continua să crească. Serviciul de ridicare din magazin este utilizat în special de clienții din orașele în care TAG este prezent fizic, care evită costul transportului și pot beneficia de avantajele de a proba uniformele în magazin, de a face mai ușor schimburi de produse sau de a le returna.

TAG observă, în același timp, o maturizare a comportamentului de cumpărare online. Clienții sunt mai confortabili să comande uniforme și încălțăminte profesională fără o vizită prealabilă în magazin și folosesc tot mai frecvent cele două canale în cadrul aceleiași achiziții: analizează produsele online și merg într-un magazin pentru probă sau comandă online și aleg ridicarea dintr-o locație TAG. Uniformele medicale și încălțămintea profesională rămân principalele categorii de produse comandate prin medical-devices.ro. Față de anii anteriori, clienții aleg mai frecvent ținute complete, evoluție care contribuie și la creșterea valorii medii a comenzilor. Compania înregistrează o evoluție bună și în categoria produselor destinate îngrijirii pacienților la domiciliu. „Dezvoltarea medical-devices.ro este tot mai strâns legată de rețeaua noastră fizică. Cele 35 de magazine susțin direct comenzile online, de la probă și ridicare până la schimb sau retur, iar platforma ne permite să ajungem la clienți din zone în care nu avem prezență fizică. În următorii ani vrem să integrăm tot mai mult aceste două componente, astfel încât clienții să poată trece natural de la online la magazin și invers. În același timp, dezvoltăm platforma și pentru a genera vânzări în afara României”, spune Adrian Pătru, CEO TAG. Cele 35 de magazine susțin dezvoltarea canalului online Integrarea stocurilor permite TAG să folosească pentru comenzile online disponibilitatea produselor din întreaga rețea. Clienții au astfel acces la o gamă mai largă de produse, mărimi și culori, iar compania poate gestiona mai eficient stocurile din magazine și infrastructura logistică. În 2026, investițiile TAG în dezvoltarea canalului online au vizat platforma tehnologică, integrarea cu sistemele interne, infrastructura logistică, managementul stocurilor și marketingul digital. Compania a urmărit în paralel reducerea timpului de răspuns la solicitările privind produsele, mărimile, disponibilitatea și livrarea, precum și simplificarea proceselor de schimb și retur și scurtarea perioadei de rambursare a banilor. TAG extinde gama online și pregătește dezvoltarea vânzărilor internaționale În următorii doi-trei ani, TAG urmărește extinderea gamei disponibile pe medical-devices.ro, dezvoltarea serviciilor de tip click & collect și integrarea mai profundă a stocurilor dintre platforma online și rețeaua fizică. TAG dezvoltă medical-devices.ro și ca instrument pentru creșterea vânzărilor internaționale. Exporturile reprezintă în prezent aproximativ 10% din businessul companiei, iar extinderea platformei către clienți din afara României este una dintre direcțiile prin care TAG urmărește să crească această componentă în următorii ani. Despre TAG TAG este producător român de uniforme medicale, cu peste 20 de ani de experiență, fabrică proprie și o rețea națională de 35 de magazine amplasate în proximitatea marilor spitale din România. Compania operează și medical-devices.ro , una dintre cele mai populare platforme online dedicate personalului medical și pacienților din România. TAG îmbină producția locală cu standarde internaționale de calitate și este distribuitor oficial în România pentru brandurile internaționale Cherokee, Dickies și Healing Hands. Portofoliul companiei include uniforme și încălțăminte medicală, textile profesionale de uz medical, o gamă variată de produse de tehnică medicală și produse ortopedice, precum și dispozitive pentru recuperare post-operatorie și îngrijirea pacientului la domiciliu.