Zilele Bucureștiului 2026: Palatul Parlamentului devine cel mai mare ecran din România

Publicat la 16.09.2026, 12:28:46

Ediția din 2026 vine sub tema „Past. Forward.” și îi aduce la București pe șapte dintre câștigătorii internaționali ai competițiilor de video mapping. Practic, una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume va fi transformată într-o scenă uriașă, în care arhitectura, muzica, lumina și tehnologia se întâlnesc într-un spectacol proiectat la o scară greu de reprodus într-un spațiu convențional.

Pe 19 și 20 septembrie, fațada Palatului Parlamentului va deveni suprafața pe care artiști internaționali de video mapping își vor proiecta creațiile. Este spectacolul care a făcut din iMapp Bucharest Winners League unul dintre evenimentele reprezentative ale artei digitale din Capitală.

În weekend, timp de câteva ore, Palatul Parlamentului își schimbă înfățișarea și scapă de monstruozitatea sa arhitecturală. iMapp Bucharest Winners League transformă clădirea specifică arhitecturii socialiste într-un uriaș ecran, prin proiecții video grandioase.

Piața Constituției va deveni, pe 19 și 20 septembrie, un spațiu dedicat muzicii și entertainmentului, cu concerte, DJ, zone de food & drinks și spectacole care pregătesc publicul pentru momentul în care clădirea intră în centrul atenției. Sâmbătă, 19 septembrie, programul începe la ora 20:00 cu Rudimental (DJ & Production). Una dintre proiecțiile speciale ale serii va fi dedicată Nadiei Comăneci. „NADIA – The Perfect 10”, realizată de Mindscape & Carmen Lidia Vidu, va aduce povestea gimnastei în universul video mappingului. Și duminică, 20 septembrie, Piața Constituției rămâne deschisă pentru muzică și spectacole. Programul începe de la ora 16:00, iar pe scenă vor urca DJ Under & MC Aner și DJ OLiX. Seara se încheie cu WhoMadeWho, care va susține un Hybrid DJ Set, între 20:30 și 22:00.

Bucureștiul își scoate cultura în stradă iar Primăria își deschide porțile

În timp ce Piața Constituției va fi dominată de lumini, muzică și video mapping, centrul Capitalei va avea propriul program. Calea Victoriei devine din nou traseu pietonal în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Pe parcursul weekendului sunt programate concerte, spectacole de teatru și circ, expoziții, activități sportive, dezbateri și tururi ghidate.

Unul dintre momentele mai neobișnuite este Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, programat în fața Muzeului Național de Artă al României, sâmbătă și duminică, de la ora 19:30. Conceptul pornește de la ideea că publicul nu rămâne doar spectator. Sunetele generate de participanți sunt transformate în timp real în beat-uri, iar oamenii pot vota apoi creația preferată. Pe Calea Victoriei sunt programate și dezbateri despre identitatea orașului și patrimoniul său cultural. Sâmbătă are loc „Bucureștiul Scriitorilor”, iar duminică este programată o discuție dedicată Parcului Natural Văcărești.

Cum poate fi descoperită Primăria Capitalei din interior

Zilele Bucureștiului oferă și ocazia de a vedea spații ale administrației locale care, în mod obișnuit, nu sunt accesibile publicului larg. Prin proiectul „Porți Deschise la Primăria Capitalei”, bucureștenii pot participa la tururi ghidate ale clădirii de pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Vizitele sunt programate sâmbătă, 19 septembrie, între 16:00 și 18:00, și duminică, 20 septembrie, între 12:00 și 14:00, în cadrul unor sesiuni de câte o oră. Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea prealabilă, în limita locurilor disponibile.

Programul aniversar mai cuprinde activități la Debarcaderul Națiunile Unite- proiectul „Dâmbovița Apă Dulce” propune o perspectivă diferită asupra râului care traversează Bucureștiul, prin activități recreative și plimbări cu barca. În același timp, zona Kiseleff – Piața Victoriei devine spațiu pentru activitățile reunite sub conceptul „Triunghiul Muzeelor”, cu propuneri culturale dedicate inclusiv Dobrogei. Astfel, în același weekend, Bucureștiul poate fi privit din mai multe unghiuri: de pe apă, din interiorul unei clădiri administrative, de pe Calea Victoriei sau din mijlocul mulțimii adunate în Piața Constituției. Programul complet al evenimentelor AICI!