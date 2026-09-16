CASCO sau doar RCA: când merită să plătești o asigurare suplimentară?

Publicat la 16.09.2026, 19:13:00

Răspunsul depinde de mai mulți factori: valoarea autoturismului, vechimea acestuia, modul în care îl folosești, riscul pe care ești dispus să ți-l asumi și, nu în ultimul rând, situația ta financiară.

Pentru orice șofer din România, RCA este o cheltuială obligatorie. CASCO, în schimb, este opțională și vine cu un cost suplimentar. Întrebarea este dacă merită să plătești în fiecare an pentru protecția propriei mașini sau dacă este mai avantajos să rămâi doar cu RCA.

Important este să nu presupunem că toate polițele CASCO oferă aceeași protecție. Riscurile acoperite, excluderile, limitele de despăgubire și franșiza pot varia semnificativ de la o poliță la alta.

Aici intervine CASCO . Este o asigurare facultativă care poate proteja propria mașină împotriva unor riscuri precum accidente, furt, vandalism, fenomene naturale sau alte evenimente prevăzute în contract.

Problema este că RCA nu este conceput pentru a-ți proteja propria mașină. Dacă tu ești vinovat de accident, reparațiile autoturismului tău nu sunt, în mod normal, plătite prin RCA.

RCA este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Rolul ei este să acopere prejudiciile pe care le provoci altor persoane atunci când ești responsabil pentru un accident. Cu alte cuvinte, dacă lovești o altă mașină, RCA-ul tău poate acoperi reparația acesteia, în condițiile prevăzute de legislație și poliță.

Pentru o mașină nouă, CASCO poate avea mai mult sens

Cu cât mașina este mai scumpă, cu atât o daună importantă poate reprezenta o lovitură mai mare pentru buget.

O mașină nouă poate avea faruri LED sau matrix, senzori, camere, sisteme de asistență și elemente de caroserie costisitoare. O lovitură care pare minoră la prima vedere poate ajunge să coste câteva mii de euro.

În acest caz, CASCO funcționează în primul rând ca o formă de protecție financiară. Nu înseamnă neapărat că vei recupera în fiecare an mai mult decât ai plătit pe asigurare. Scopul este să reduci riscul unei cheltuieli foarte mari și neașteptate.

Pentru o mașină cumpărată prin leasing sau anumite forme de finanțare, CASCO poate fi și o cerință contractuală.

La o mașină veche, calculul se schimbă

Pentru un autoturism mai vechi, CASCO nu este automat o alegere proastă, dar trebuie analizat raportul dintre costul poliței și valoarea mașinii.

Să presupunem că autoturismul valorează aproximativ 8.000 de euro, iar CASCO costă 800 de euro pe an. Prima anuală reprezintă deja 10% din valoarea mașinii.

Dacă mai există și o franșiză — suma pe care trebuie să o suporți tu la o daună — avantajul financiar al poliței poate deveni mai puțin evident.

În astfel de situații, unii proprietari preferă să renunțe la CASCO și să pună anual o sumă similară într-un fond destinat reparațiilor. Strategia are însă un dezavantaj evident: în primii ani nu vei avea neapărat suficienți bani pentru o daună majoră.

Cât de mult conduci contează

Riscul nu este același pentru toți șoferii.

Dacă folosești mașina rar, circuli în principal pe drumuri cunoscute și o parchezi într-un garaj, expunerea poate fi mai mică decât în cazul unei persoane care conduce zilnic prin oraș și parcurge zeci de mii de kilometri pe an.

De asemenea, contează unde este parcată mașina. Un autoturism lăsat permanent în stradă poate fi mai expus la lovituri în parcare, vandalism sau alte incidente decât unul ținut într-un spațiu protejat.

Nu înseamnă că riscul poate fi eliminat, ci doar că fiecare proprietar ar trebui să își evalueze propria situație înainte de a decide.

Un criteriu important: ai putea suporta o daună mare?

Poate cel mai simplu mod de a decide este să îți pui o întrebare:

Dacă mâine mașina ar avea nevoie de o reparație de 3.000–5.000 de euro, aș putea plăti această sumă fără să-mi afectez serios bugetul?

Dacă răspunsul este „da”, ai mai multă libertate în alegerea unei polițe.

Dacă răspunsul este „nu”, CASCO poate fi justificată chiar dacă prima anuală pare ridicată. Practic, plătești pentru transferarea unei părți din riscul financiar către compania de asigurări.

Aceasta este, de fapt, ideea fundamentală a unei asigurări: nu cumperi neapărat un produs pentru că este profitabil în fiecare an, ci pentru a te proteja împotriva unei pierderi pe care nu ți-ai permite să o suporți.

Nu compara doar prețul poliței

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea CASCO exclusiv după preț.

Două polițe care costă diferit pot avea niveluri de protecție foarte diferite. Înainte de semnare merită verificate cel puțin:

riscurile incluse;

excluderile;

valoarea franșizei;

modul de calcul al despăgubirii;

condițiile pentru furt;

condițiile privind dauna totală;

eventualele limite pentru anumite tipuri de daune;

service-urile la care poate fi reparată mașina;

condițiile privind piesele utilizate la reparație;

procedura de notificare și constatare a daunei.

O poliță ieftină care exclude tocmai riscurile care te interesează poate fi mai puțin utilă decât una ceva mai scumpă, dar mai bine adaptată nevoilor tale.

CASCO nu trebuie privită ca o investiție

Este important să separăm două lucruri: rentabilitatea financiară și protecția împotriva riscului.

Dacă plătești CASCO timp de cinci ani și nu ai nicio daună, este posibil să ai impresia că „ai pierdut” banii. Din punct de vedere al protecției, însă, ai cumpărat cinci ani în care o parte din riscul financiar a fost transferată asigurătorului.

La fel ca în cazul unei asigurări de locuință, faptul că nu s-a produs un eveniment asigurat nu înseamnă că polița nu a avut nicio valoare.

O regulă simplă pentru decizie

Nu există o limită universală de tipul „sub X euro CASCO nu merită, iar peste X euro merită”.

Totuși, ca regulă practică:

CASCO merită analizată serios atunci când valoarea mașinii este mare, costurile potențiale ale reparațiilor sunt ridicate, autoturismul este nou sau finanțat și o daună majoră ți-ar afecta puternic bugetul.

Pe de altă parte, doar RCA poate fi o alegere rezonabilă pentru o mașină mai veche și cu valoare redusă, mai ales dacă proprietarul are un fond de urgență suficient pentru eventualele reparații.

Concluzie

Alegerea dintre RCA și RCA + CASCO nu ar trebui făcută doar după prețul anual al poliței. Mai important este să te gândești la ce se întâmplă în scenariul neplăcut: un accident, o daună majoră, furtul sau o reparație foarte costisitoare.

Pentru o mașină nouă și scumpă, CASCO poate fi o metodă eficientă de a limita riscul financiar. Pentru o mașină veche, costul anual al poliței poate fi mai greu de justificat în raport cu valoarea autoturismului.

În cele din urmă, întrebarea corectă nu este „voi ieși în câștig cu CASCO?”, ci „îmi permit să suport singur pierderea împotriva căreia mă protejează CASCO?”.

Dacă răspunsul este nu, asigurarea suplimentară poate merita costul.

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