[P]Fintech și iGaming: asemănări între industrii și legăturile operaționale din serviciile pentru utilizatori

Publicat la 17.09.2026, 16:08:07

Platformele de cazino online au devenit populare tocmai pentru că elimină necesitatea deplasării într-o anumită locație pentru practicarea jocurilor de tip slots sau a unor resurse precum ruletă, blackjack ori baccarat. O astfel de facilitate înseamnă flexibilitate, accesibilitate și comoditate, precum și un plus de siguranță percepută în mod curent.

În mediul fintech, la fel ca în cazul iGaming, utilizatorul interacționează în principal cu o platformă digitală. Contul este creat online, informațiile sunt gestionate electronic, iar numeroase operațiuni pot fi realizate fără contact fizic cu un reprezentant al companiei.

Tangențele dintre aceste industrii vizează în principal plățile, verificarea identității, securitatea și gestionarea relației cu utilizatorii. Digitalizarea a determinat ambele segmente economice să construiască servicii rapide, accesibile și orientate spre experiența clienților. În plus, infrastructura fintech reprezintă chiar una dintre componentele importante care permit funcționarea platformelor iGaming.

Două domenii care aparțin, în esență, unor industrii diferite, pot prezenta asemănări substanțiale și unele interacțiuni semnificative. O astfel de perspectivă este valabilă în cazul fintech și iGaming. Primul domeniu presupune oferirea de servicii financiare cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, iar al doilea este o nișă de divertisment digital - zona jocurilor de noroc pe internet.

Similar, în cazul unor servicii fintech, interacțiunea cu sedii fizice de tip agenție bancară este eliminată complet. Mai mult decât atât, în ambele situații sunt dezvoltate aplicații mobile în așa fel încât utilizarea platformelor să fie posibilă integral sau cel puțin în mare parte de pe smartphone sau tabletă.

· protejarea datelor personale

· verificarea identității

· asistență pentru utilizatori

· monitorizarea activității pentru detectarea situațiilor neobișnuite

Plățile reprezintă una dintre cele mai importante conexiuni

Legătura dintre fintech și iGaming este cel mai puternic vizibilă în zona plăților. Platformele de cazino online trebuie să permită depuneri și retrageri prin metode electronice, iar această componentă presupune infrastructură financiară și tehnologică.

Cardurile bancare, portofelele electronice, transferurile și alte metode de plată pot fi integrate în sistemul unui operator, în funcție de jurisdicție și de serviciile disponibile. Adesea sunt integrate servicii ale unor branduri fintech în cadrul platformelor iGaming. Pentru că sunt procesate transferuri, există tehnologii complexe implicate în autorizarea și securizarea plăților.

Verificarea identității, relevantă în ambele domenii

Un alt punct de contact al celor două industrii îl reprezintă procedurile de tip KYC – Know Your Customer. Instituțiile fintech folosesc verificarea identității pentru a respecta cerințele aplicabile și pentru a reduce riscurile asociate fraudelor și utilizării abuzive a serviciilor.

Platformele iGaming reglementate folosesc, la rândul lor, procese de verificare a utilizatorilor, în conformitate cu legislația și cerințele jurisdicției în care operează. Inclusiv în România, unde piața de jocuri de noroc online este reglementată de ONJN , procedurile KYC sunt obligatorii pentru operatori.

Procesul de verificare a identității poate implica analizarea unor date personale în urma furnizării unor documente - cel puțin actul de identitate. Scopul este de a stabili cu certitudine identitatea utilizatorului și de a contribui la un mediu digital mai sigur.

Detectarea activităților neobișnuite

Securitatea reprezintă o altă zonă în care cele două industrii au obiective și proceduri similare. Platformele digitale trebuie să poată identifica tranzacții sau comportamente care ies din tiparele obișnuite.

Sistemele automatizate pot analiza numeroși indicatori pentru a identifica posibile riscuri. În fintech, această monitorizare poate fi legată de prevenirea fraudelor sau a tranzacțiilor suspecte. În iGaming, instrumentele de monitorizare pot contribui la identificarea unor activități neobișnuite și la aplicarea procedurilor de conformitate.

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială și machine learning pot avea un rol în aceste procese, însă deciziile operaționale trebuie să respecte cadrul legal și politicile serviciului.

Experiența utilizatorului a devenit un obiectiv comun

În trecut, serviciile financiare erau asociate mai ales cu operațiuni complexe și procese administrative. Fintech a contribuit la simplificarea multora dintre aceste interacțiuni. iGaming a urmat o evoluție similară în zona experienței digitale. Utilizatorii se așteaptă la navigare rapidă, informații clare și acces simplu la funcțiile principale.

O altă asemănare importantă este necesitatea unui serviciu de suport bine organizat. Problemele legate de autentificare, plăți, verificarea contului sau restricțiile aplicate pot apărea în ambele arii. Platformele moderne folosesc combinații de centre de ajutor, chat, sisteme automatizate și agenți umani. Scopul este ca utilizatorul să poată identifica rapid cauza unei probleme și modalitatea de rezolvare.

Bine de reținut este și faptul că asemănările operaționale nu înseamnă că fintech și iGaming se pot confunda. Fintech este orientat către servicii financiare, în timp ce iGaming aparține domeniului divertismentului și jocurilor de noroc, cu propriile reguli și responsabilități.