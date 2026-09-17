IMM România cere Europei să taie birocrația. Propunerea pentru un termen de 36 de luni înaintea noilor reguli

Publicat la 17.09.2026, 16:13:16

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Simplificarea legislației europene trebuie să se transforme din obiectiv politic în măsuri concrete pentru companii, susține IMM ROMANIA după discursul privind Starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen. Organizația cere reducerea obligațiilor administrative, combaterea regulilor naționale suplimentare și mai mult timp pentru firmele care trebuie să se adapteze la noile cerințe. Florin Jianu, președintele IMM ROMANIA, susține că mesajul transmis la Strasbourg trebuie urmat de acțiuni atât la nivel european, cât și național. „Mesajul transmis în cadrul SOTEU privind reducerea poverii administrative trebuie urmat de acțiuni concrete și coordonate la nivel european și național. Simplificarea trebuie să devină o realitate pentru antreprenori, nu doar un obiectiv general. În egală măsură, competitivitatea europeană nu poate fi consolidată doar prin noi strategii și obiective, ci și printr-un cadru legislativ mai simplu, mai predictibil și mai proporțional”, a declarat Florin Jianu. IMM-urile cer accelerarea simplificării legislației Prima prioritate indicată de organizație este accelerarea propunerilor de simplificare de tip Omnibus, astfel încât acestea să producă efecte concrete pentru companii.

IMM ROMANIA cere și aplicarea efectivă a principiului „Think Small First”, potrivit căruia impactul asupra întreprinderilor mici trebuie luat în calcul atunci când sunt elaborate noi politici și acte legislative. Critici la adresa „gold plating” O altă problemă semnalată este practica prin care statele membre introduc cerințe suplimentare atunci când transpun sau implementează legislația europeană. IMM ROMANIA cere un efort comun al instituțiilor europene și al statelor membre pentru evitarea acestor obligații naționale atunci când ele sunt considerate suplimentare și nejustificate. În viziunea organizației, regulile europene trebuie să fie implementate fără ca firmele să ajungă să suporte cerințe administrative suplimentare care complică aplicarea legislației.

Mai întâi evaluarea regulilor existente IMM ROMANIA susține că înainte de introducerea unor noi obligații ar trebui evaluat modul în care sunt aplicate cele existente. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, acumularea succesivă de reguli poate însemna costuri mai mari de conformare și un cadru legislativ mai greu de urmărit. Organizația cere, prin urmare, mai multă stabilitate și predictibilitate și o evaluare a efectelor legislației deja în vigoare. Mai puține raportări pentru companii O altă propunere vizează obligațiile de raportare. IMM ROMANIA cere o evaluare periodică a acestora și eliminarea cerințelor care nu mai sunt utilizate eficient. Organizația susține că raportările redundante și obligațiile care se suprapun pot consuma resurse importante ale companiilor, fără beneficii proporționale. Termen de 36 de luni pentru pregătirea firmelor Cea mai concretă propunere privind predictibilitatea vizează perioada de pregătire pentru noile reguli. IMM ROMANIA susține că actele delegate, actele de punere în aplicare și orientările aferente noii legislații ar trebui publicate cu suficient timp înainte de intrarea în vigoare a obligațiilor. Organizația propune un interval de cel puțin 36 de luni pentru ca firmele să își poată pregăti conformarea. Pentru IMM-uri, un asemenea interval ar permite adaptarea procedurilor interne, pregătirea personalului și alocarea resurselor necesare înainte ca noile obligații să devină efective. Mesajul organizației este că simplificarea legislativă nu trebuie să se rezume la eliminarea unor reguli, ci să includă și un mod mai previzibil de elaborare și implementare a acestora. Pentru companiile mici, costul unei schimbări legislative nu este dat doar de obligația în sine, ci și de timpul și resursele necesare pentru a înțelege și aplica noile cerințe.