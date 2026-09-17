Asigurarea locuinței: ce riscuri sunt acoperite și ce nu plătește asigurătorul

Publicat la 17.09.2026, 19:42:33

Ce poate acoperi asigurarea locuinței?

Totuși, nu orice daună este automat despăgubită. Riscurile acoperite diferă în funcție de tipul poliței și de condițiile contractuale.

Asigurarea locuinței poate fi una dintre cele mai importante forme de protecție financiară pentru proprietari. O avarie majoră, un incendiu, o inundație sau un furt pot genera costuri semnificative, iar o poliță de asigurare poate acoperi o parte dintre aceste pierderi.

În funcție de poliță, printre riscurile care pot fi acoperite se numără:

inundații produse de anumite surse;

furtuni, grindină și alte fenomene naturale;

cutremur;

alunecări de teren;

avarii accidentale ale clădirii;

daune provocate de instalațiile de apă sau încălzire;

răspunderea civilă față de terți.

Nu toate aceste riscuri sunt incluse automat în orice poliță. Unele pot face parte din pachetul de bază, iar altele pot necesita o asigurare facultativă sau o extensie de acoperire.

PAD și asigurarea facultativă

În România există și polița PAD, asigurarea obligatorie împotriva anumitor dezastre naturale. PAD oferă o protecție limitată, astfel că proprietarii care vor o acoperire mai largă pot încheia și o poliță facultativă.

Asigurarea facultativă poate completa protecția oferită de PAD și poate include riscuri suplimentare, în funcție de contract.

De aceea, este important să verifici exact ce acoperă fiecare poliță și care sunt limitele de despăgubire.

Ce NU plătește, de regulă, asigurătorul?

Există situații în care o daună poate fi exclusă din contract. Printre cele mai întâlnite se află:

daune produse intenționat de proprietar sau de alte persoane asigurate;

deteriorarea normală cauzată de uzură;

lipsa întreținerii corespunzătoare a locuinței;

anumite infiltrații sau probleme vechi, existente înainte de încheierea poliței;

pagube produse în circumstanțe excluse explicit în contract;

bunuri care nu au fost declarate sau nu sunt incluse în asigurare;

daune care depășesc limitele de despăgubire stabilite prin poliță.

Lista exactă a excluderilor diferă de la un asigurător la altul.

Atenție la franșiză

Unele polițe prevăd o franșiză, adică suma sau procentul din daună care rămâne în sarcina proprietarului.

De exemplu, dacă există o franșiză de 500 de lei și dauna este de 5.000 de lei, despăgubirea poate fi calculată astfel încât proprietarul să suporte primii 500 de lei, iar asigurătorul să achite diferența, conform condițiilor contractuale.

O poliță cu o franșiză mai mare poate avea un preț mai mic, dar presupune un cost mai mare pentru proprietar atunci când apare o daună.

Verifică și ce bunuri sunt asigurate

Asigurarea clădirii nu înseamnă automat că toate bunurile din interior sunt protejate.

Mobilierul, electrocasnicele, electronicele, obiectele de valoare sau alte bunuri personale pot necesita o acoperire distinctă ori includerea lor explicită în poliță.

Dacă locuința este afectată de un incendiu, de exemplu, este important să știi dacă polița acoperă doar structura imobilului sau și bunurile aflate în interior.

Citește excluderile înainte de semnare

Una dintre cele mai mari greșeli este să alegi o poliță doar după preț.

Înainte de semnare, este bine să verifici:

ce riscuri sunt acoperite;

ce riscuri sunt excluse;

care este suma maximă asigurată;

dacă există franșiză;

ce bunuri sunt incluse;

care sunt condițiile pentru furt;

cum trebuie anunțată o daună;

ce documente trebuie prezentate pentru despăgubire.

O poliță mai ieftină poate oferi o protecție mai redusă, în timp ce o poliță mai scumpă poate include riscuri și bunuri suplimentare.

Concluzie

Asigurarea locuinței poate proteja bugetul familiei în cazul unor evenimente costisitoare, dar nu trebuie privită ca o garanție că orice daună va fi plătită.

Cel mai important este să știi exact ce ai asigurat, ce riscuri sunt incluse și care sunt excluderile. În cazul unei daune, condițiile din poliță sunt cele care stabilesc dacă și în ce limită se acordă despăgubirea.

Înainte de a cumpăra o asigurare, compară nu doar prețul, ci și nivelul real de protecție oferit.

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