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Peste 1 miliard de lei, deblocat pentru plățile la energie

Publicat la 19.09.2026, 16:07:00

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Peste 1 miliard de lei, deblocat pentru plățile la energie
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Ministerul Finanțelor suplimentează cu 1,058 miliarde de lei fondurile Ministerului Muncii, pentru a acoperi plățile restante și a accelera decontările către furnizorii de energie.

Cea mai mare parte a banilor merge către energie

Din suma aprobată, 1,03 miliarde de lei sunt destinați compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Practic, suplimentarea urmărește deblocarea plăților către furnizori și reducerea întârzierilor acumulate.

Aproape 29 de milioane de lei pentru transport

Alți 28,9 milioane de lei sunt alocați pentru plata drepturilor de transport interurban pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, inclusiv pentru evitarea unor penalități.

Obiectivul: recuperarea întârzierilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că decizia are rolul de a readuce plățile într-un ritm normal. În același timp, autoritățile urmăresc să evite presiunile asupra furnizorilor generate de întârzierile la decontare.

Suplimentarea vine într-un moment în care gestionarea plăților din sectorul energetic reprezintă o obligație bugetară și o chestiune de lichiditate pentru companiile care așteaptă banii de la stat.

Sursă foto: Pinterest

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