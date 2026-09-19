Agricultura are nevoie de 1 miliard de lei până la finalul anului. Ce se întâmplă cu banii pentru fermieri

Publicat la 19.09.2026, 09:04:10

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Agricultura românească are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei până la sfârșitul anului pentru ca măsurile de sprijin destinate fermierilor să poată fi finanțate. Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a atras atenția că fondurile disponibile în prezent nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a plăților. Una dintre principalele probleme este plata ajutorului pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul al doilea. Pentru ca fermierii să primească integral sumele aferente, este necesară o suplimentare a bugetului prin rectificare bugetară. Guvernul a suplimentat fondurile pentru motorina agricolă Guvernul a aprobat vineri suplimentarea bugetului schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Bugetul schemei pentru 2026 a fost majorat cu 149,36 milioane de lei, de la aproximativ 714,3 milioane de lei la 863,66 milioane de lei.

Banii permit continuarea plăților către fermieri, însă nu acoperă integral necesarul pentru perioada următoare. „Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului”, a declarat Tanczos Barna, potrivit Ministerului Agriculturii. Ministrul a precizat că suma aprobată permite efectuarea doar parțială a plăților pentru trimestrul al doilea, în funcție de disponibilul bugetar.

Cât este ajutorul pentru motorina utilizată în agricultură Schema de sprijin are ca scop compensarea diferenței dintre acciza standard și nivelul redus al accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2026, nivelul redus al accizei este stabilit la 106,72 lei pentru 1.000 de litri, respectiv aproximativ 0,10672 lei pe litru. Sprijinul se adresează fermierilor care folosesc motorină pentru activități din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare. Plățile sunt realizate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita fondurilor aprobate. Fermierii afectați de secetă primesc și ei sprijin În aceeași ședință, Executivul a aprobat și o măsură de sprijin financiar de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal ale căror culturi de porumb și/sau floarea-soarelui au fost afectate de seceta pedologică din 2025. Măsurile vin în contextul în care agricultura se confruntă cu presiuni financiare importante, iar autoritățile trebuie să asigure fondurile necesare pentru plata schemelor de sprijin până la sfârșitul anului. Pentru fermieri, una dintre prioritățile imediate rămâne deblocarea fondurilor necesare pentru plata integrală a ajutorului aferent motorinei și asigurarea finanțării pentru celelalte forme de sprijin agricol. Sursă foto: Pinterest