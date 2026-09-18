Cum verifici câți bani ai în contul de pensie privată

Publicat la 18.09.2026, 18:36:00

Pilonul II reprezintă sistemul de pensii private obligatorii din România. O parte din contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care lucrează este direcționată către un fond de pensii administrat privat.

Vestea bună este că poți afla relativ simplu cum verifici Pilonul II , cine îți administrează fondul și ce sumă ai acumulat până în prezent.

Dacă ai lucrat cu forme legale de angajare în România, este foarte posibil să ai bani strânși într-un fond de pensii private din Pilonul II . Contribuțiile sunt virate automat către fondul la care ești participant, însă soldul contului nu este întotdeauna ușor de identificat dacă nu mai știi cine este administratorul.

Dacă nu mai știi numele companiei care îți administrează pensia privată, poți folosi instrumentele puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) .

Pentru a vedea câți bani ai, primul pas este să afli la ce fond de pensii ești înscris .

Banii acumulați sunt investiți de administratorul fondului în conformitate cu regulile aplicabile sistemului de pensii private. În timp, în cont se adună contribuțiile virate în numele tău, împreună cu rezultatele investiționale ale fondului, din care se scad eventualele costuri aplicabile.

În practică, ai nevoie de datele de identificare solicitate de serviciul online pentru a afla fondul de pensii la care ești participant.

Pasul 1: Accesează serviciul ASF

Intră pe site-ul oficial al ASF și caută secțiunea dedicată pensiilor private. Autoritatea pune la dispoziție informații și servicii pentru participanții la sistemul de pensii private.

Este important să folosești doar pagina oficială și să nu introduci date personale pe site-uri care promit că îți verifică pensia în schimbul unor taxe.

Pasul 2: Completează datele solicitate

Pentru identificarea fondului, serviciul poate solicita anumite date personale. Completează informațiile exact așa cum apar în documentele oficiale.

După transmiterea solicitării, vei putea afla administratorul sau fondul de pensii la care ești înregistrat.

Pasul 3: Notează numele administratorului

După ce afli fondul, notează numele administratorului. Acesta este următorul punct de plecare pentru verificarea soldului.

De exemplu, dacă rezultatul indică faptul că pensia ta este administrată de o anumită companie, trebuie să mergi pe site-ul oficial al administratorului și să cauți secțiunea pentru participanți.

Cum verifici câți bani ai în contul Pilonului II?

După ce ai identificat administratorul, verificarea soldului se face, de regulă, prin serviciul online pus la dispoziție de acesta.

Pasul 1: Intră pe site-ul administratorului

Accesează site-ul oficial al companiei care administrează fondul tău. Caută secțiuni precum „Cont participant”, „Contul meu”, „Verifică soldul” sau „Pensie privată”.

Pasul 2: Creează-ți cont sau autentifică-te

În funcție de administrator, este posibil să poți accesa contul online folosind date de autentificare deja existente sau să fie necesară crearea unui cont.

Unele platforme pot solicita verificarea identității înainte de activarea accesului online.

Pasul 3: Consultă valoarea contului

După autentificare, ar trebui să poți vedea informații despre contul tău, inclusiv numărul de unități de fond deținute și valoarea activului personal, în funcție de informațiile oferite de administrator.

Soldul poate varia în timp deoarece valoarea investițiilor fondului se modifică.

Pot verifica Pilonul II și fără cont online?

Da. Dacă nu vrei sau nu poți folosi platforma online, poți contacta direct administratorul fondului.

Datele de contact sunt disponibile pe site-ul oficial al administratorului. Poți solicita informații despre situația contului și despre modalitatea în care poți primi documentele referitoare la pensia ta privată.

De asemenea, verifică documentele sau informările pe care le-ai primit de la administrator. Acestea pot conține informații despre contribuțiile virate, numărul de unități de fond și valoarea contului.

De ce suma din cont poate fi diferită de totalul contribuțiilor?

O confuzie frecventă este compararea tuturor contribuțiilor virate cu soldul actual și presupunerea că cele două valori trebuie să fie identice.

În realitate, banii din fond sunt investiți. Valoarea contului reflectă atât contribuțiile acumulate, cât și evoluția investițiilor fondului, în condițiile prevăzute de legislație.

De aceea, este normal ca valoarea contului să nu fie pur și simplu suma tuturor contribuțiilor brute.

Ce faci dacă nu apar contribuții recente?

Dacă ai verificat contul și observi că nu au fost înregistrate contribuții pentru o anumită perioadă, verifică mai întâi situația cu angajatorul și administratorul fondului.

Pot exista întârzieri între momentul în care contribuția este declarată, virată și momentul în care apare în evidența contului. Dacă lipsa contribuțiilor persistă, este recomandat să ceri explicații administratorului și, dacă este necesar, să te adresezi ASF.

Ce faci dacă ai schimbat locul de muncă?

Schimbarea angajatorului nu înseamnă, în mod normal, că trebuie să îți deschizi un nou cont de Pilon II.

Contribuțiile aferente noului loc de muncă sunt direcționate în continuare către fondul în care ești participant, conform regulilor sistemului. De aceea, dacă schimbi jobul, merită să verifici periodic contul pentru a vedea dacă noile contribuții au fost înregistrate.

Cum verifici Pilonul II, pe scurt

Dacă vrei doar pașii esențiali, procesul este simplu:

Identifică fondul de pensii la care ești participant, folosind serviciul oficial ASF. Notează administratorul fondului. Intră pe site-ul oficial al administratorului și caută zona dedicată participanților. Autentifică-te sau creează-ți un cont, dacă este necesar. Verifică soldul, contribuțiile și numărul de unități de fond. Dacă informațiile nu sunt clare, contactează administratorul și solicită situația contului.

Cât de des merită să verifici contul?

Nu este necesar să verifici soldul în fiecare lună. O verificare periodică, de exemplu de câteva ori pe an, îți poate oferi o imagine asupra contribuțiilor înregistrate și a evoluției economiilor pentru pensie.

Este util să păstrezi și informările primite de la administrator, mai ales dacă vrei să urmărești în timp cum a evoluat contul.

Concluzie

Dacă te-ai întrebat cum verific Pilonul II, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să identifici fondul la care ești înscris. După ce afli administratorul, poți verifica online, prin platforma acestuia, câți bani ai acumulat și ce contribuții au fost înregistrate.

Verificarea periodică a contului te ajută să știi unde se află economiile tale pentru pensie și să observi din timp eventualele neconcordanțe privind contribuțiile.

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