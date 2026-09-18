Afacerea cu vin a lui Mugur Isărescu, business de milioane. Firma familiei guvernatorului BNR a „cules” aproape 57 de milioane de lei în 10 ani

Publicat la 18.09.2026, 14:30:00

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Afacerea cu vin a lui Mugur Isărescu de la Drăgășani, firma Măr SRL, a adunat venituri totale de 56,7 milioane de lei. Profitul net cumulat în perioada 2016-2025 a trecut de 8,1 milioane de lei. Mugur Isărescu, în vârstă de 77 de ani, guvernatorul din vârful Băncii Naționale a României, a devenit cunoscut și datorită businessului de familie construit în jurul vinurilor produse la Drăgășani, care se găsesc pe rafturile supermarketurilor. Firma Măr SRL, fondată de Mugur Isărescu în 2003, continuă să genereze venituri consistente de pe cele peste 40 de hectare de vie. Potrivit bilanțurilor contabile citate de presa economică, în perioada 2016-2025 compania a realizat venituri totale de 56.746.649 de lei și un profit net cumulat de 8.126.015 lei. Compania are ca activitate principală cultivarea strugurilor, iar afacerea este legată de producția și comercializarea vinurilor de Drăgășani. Cifra de afaceri a Măr SRL a crescut de la aproximativ 2,62 milioane de lei în 2016 la peste 6,16 milioane de lei în 2025. În 2023 a fost înregistrat un vârf al cifrei de afaceri, de aproximativ 6,2 milioane de lei. Profiturile nu au avut însă aceeași evoluție în fiecare an. Compania a avut ani cu rezultate foarte bune, în timp ce, în ultimii ani, profitul a scăzut.

Afacerea familiei, împărțită între patru membri Măr SRL a fost înființată în 2003 de Mugur Isărescu, inițial ca asociat unic. În 2006, în companie a intrat și soția sa, Elena Isărescu. Ulterior, au fost cooptați și cei doi copii. Structura acționariatului s-a modificat de-a lungul anilor, iar datele prezentate de Jurnalul Național indică, în prezent, participații de 54,01% pentru Mugur Isărescu, 25,39% pentru Elena Isărescu și câte 10,3% pentru cei doi copii. Afacerea rămâne astfel una de familie, construită în jurul podgoriilor și vinurilor produse la Drăgășani. De la energia din vin la energia electrică. Proiectul fotovoltaic al familiei, respins pentru mai multe erori

În 2023, compania și-a extins obiectul de activitate. În documentele societății au fost introduse activități precum producția, transportul, distribuția și comercializarea energiei electrice, precum și lucrări de instalații electrice. Măr SRL a depus un proiect pentru construirea unei centrale fotovoltaice destinată autoconsumului. Investiția era estimată la 67.840 de euro, iar compania solicita o finanțare nerambursabilă de aproximativ 55.000 de euro pentru o instalație de 85,44 kW. Proiectul a fost declarat neeligibil, astfel că firma familiei Isărescu nu a primit finanțarea solicitată pentru proiectul fotovoltaic. Pe scurt, în urmă cu zece ani, Măr SRL din Drăgășani raporta un profit de aproximativ 328.000 de lei, iar cifra de afaceri depășea 2,6 milioane de lei. Zece ani mai târziu, bilanțurile arată un tablou mult mai consistent: 56,75 milioane de lei venituri totale și 8,13 milioane de lei profit net cumulat între 2016 și 2025.