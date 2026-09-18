Mitică Dragomir, multimilionar cu pensie de mii de euro, revoltat de pensia soției: „Doamna mea are 3.200 de lei”

Publicat la 18.09.2026, 12:44:00

Dumitru Dragomir (80 ani) este atins direct de pensiile profesorilor, pornind de la rezultatele României la testele PISA. Controversatul fost conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că experiența soției sale este un exemplu al modului în care a fost răsplătită munca din învățământ.

Mitică Dragomir este nemulțumit de pensia pe care o primește soția sa după o carieră lungă în învățământ. Efervescentul fost șef al LPF spune că aceasta încasează doar 3.200 de lei pe lună, după 50 de ani de muncă. Declarația vine de la un om care spune că trăiește din pensie și care, potrivit informațiilor publice, încasează circa 6.000 mii de euro lunar din pensii.

Dragomir susține că soția sa a lucrat timp de 50 de ani în învățământ și că a fost extrem de rar absentă de la școală. „Doamna mea are pensie 3.200 de lei. 50 de ani a muncit în învățământ, n-a lipsit de 50 de ori de la școală în astea cinci decenii. N-a lipsit o dată pe an”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit Fanatik. Fostul șef al LPF a vorbit și despre salariul pe care soția sa l-a avut în cea mai mare parte a carierei. „Salariul îl avea în jur de 3.000 de lei. În ultimii cinci ani s-a mai mărit, dar a avut sub 3.000 de lei”, a mai spus acesta. „Am aruncat în derizoriu învățământul. Și din punct de vedere financiar și educațional”, este indignarea fostului absolvent al Școalii Tehnice de Construcții Hidrotehnice, aspirant la Facultatea de Drept care, conform celor spuse chiar de el, a picat cu nota 1.

De partea cealaltă, pensia lui Mitică Dragomir este de ordinul miilor de euro

Declarația este cu atât mai interesantă cu cât situația financiară a lui Mitică Dragomir este cu totul diferită. Fostul boss al fotbalului anilor '90-2000 încasează aproximativ 6.000 de euro pe lună din pensii. În această sumă intră pensia de parlamentar, obținută după cele două mandate de deputat din perioada 2000-2008, precum și pensia bazată pe contribuțiile aferente activității sale profesionale. Dragomir susține că nu trăiește din banii obținuți din afaceri, în ciuda averii importante pe care familia sa o deține. „Eu am o pensie. Eu trăiesc din pensie, jur că trăiesc din pensie! Nu iau nici bani de concedii din societățile mele, nici nimic”, a declarat acesta.