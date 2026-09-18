Pericolul de a intra in ”junk” nu a trecut. Fitch avertizează că fiecare săptămână de criză politică mărește presiunea

Publicat la 18.09.2026, 17:05:58

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România intră într-o cursă contracronometru pentru a-și păstra ratingul de țară în categoria „investment grade”. Fitch Ratings avertizează că prelungirea crizei politice pune sub semnul întrebării capacitatea Bucureștiului de a continua consolidarea fiscală, iar următoarele luni vor fi esențiale pentru credibilitatea financiară a României. Malgorzata Krzywicka, analistă la Fitch Ratings, a declarat pentru Bloomberg că România riscă o retrogradare în categoria speculativă dacă nu reușește să reducă deficitul și să prezinte un buget credibil pentru 2027. Fitch urmează să publice următoarea evaluare a ratingului suveran al României în ianuarie 2027. România este deja la ultima treaptă investment grade La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul României la BBB- , dar a păstrat perspectiva negativă. Este ultima treaptă din categoria investment grade în scara Fitch. Următoarea categorie, BB , este considerată de agenție drept speculativă. Asta înseamnă că o eventuală retrogradare cu o singură treaptă ar scoate România din zona calificativelor recomandate pentru investiții.

Problema nu este însă doar nivelul actual al deficitului. Fitch urmărește dacă autoritățile de la București au capacitatea politică de a implementa măsurile necesare pentru reducerea lui și de a stabiliza datoria publică. „Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a declarat Krzywicka, potrivit Bloomberg. Fiecare săptămână de criză ridică miza Criza politică a început după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. România a rămas de atunci cu un Executiv interimar, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern s-au prelungit până în septembrie. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier reprezintă cea mai recentă încercare de a pune capăt acestui blocaj. Mureșan trebuie însă să formeze un cabinet, să prezinte programul de guvernare și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Pentru piețele financiare și pentru agențiile de rating, diferența esențială va fi între desemnarea unui premier și existența efectivă a unui guvern capabil să ia decizii fiscale. Krzywicka avertizează că ceea ce trebuia să fie o perioadă relativ scurtă de tranziție s-a prelungit dincolo de vară. „Acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție”, a spus analista Fitch, citată de Bloomberg. Deficitul trebuie redus cu încă 1,5 puncte procentuale Potrivit estimărilor Fitch, România ar avea nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru ca dinamica datoriei publice să poată fi stabilizată pe termen mediu. Agenția estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, ușor sub ținta de 6,2% stabilită de Guvern. Diferența este importantă, dar Fitch nu consideră că simpla depășire a țintei de deficit rezolvă problema. Pentru următorii ani va fi nevoie de măsuri suplimentare care să reducă dezechilibrul bugetar și să ofere investitorilor o perspectivă credibilă asupra evoluției finanțelor publice. Statul are tot mai puțin spațiu pentru reduceri de cheltuieli În opinia Fitch, una dintre soluțiile principale pentru anii următori este îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor. Marja de manevră pe partea de cheltuieli este deja limitată după măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultima perioadă, susține agenția. Cu alte cuvinte, problema României nu poate fi rezolvată exclusiv prin noi reduceri de cheltuieli. Creșterea veniturilor bugetare printr-o colectare mai eficientă devine o componentă importantă a ajustării fiscale. Fitch respinge și ideea că o accelerare a creșterii economice ar putea înlocui consolidarea bugetară. În evaluarea agenției, efectele unei creșteri mai rapide asupra deficitului ar fi insuficiente în raport cu dimensiunea ajustării necesare. „Sunt câștiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creștere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari”, a declarat Krzywicka. Ianuarie 2027 devine un moment-cheie Următoarea evaluare Fitch este programată pentru ianuarie 2027. Până atunci, România trebuie să demonstreze că are un guvern funcțional, un buget credibil pentru 2027 și un plan realist de reducere a deficitului. Riscul nu este doar reputațional. O eventuală pierdere a statutului investment grade ar putea afecta percepția investitorilor asupra riscului României și condițiile în care statul se împrumută. De altfel, Fitch avea deja în evaluările sale factori negativi legați de riscul politic și de coerența și credibilitatea politicilor macroeconomice. Pentru noul premier desemnat, problema ratingului se adaugă astfel pe lista celor mai urgente dosare. Formarea Guvernului este doar primul pas. Testul adevărat va fi capacitatea noului Executiv de a adopta și executa măsurile fiscale pe care agențiile de rating și piețele le așteaptă. România mai are câteva luni până la următoarea evaluare Fitch. Iar mesajul transmis de agenție este că timpul nu lucrează în favoarea Bucureștiului.