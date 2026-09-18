Prima locomotivă Alstom Traxx a intrat în circulație în România. Trenurile București–Constanța, înnoite

Publicat la 18.09.2026, 16:32:43

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

România începe să introducă în circulație locomotive electrice noi, după ani în care transportul feroviar de călători s-a bazat în mare măsură pe material rulant învechit. Prima locomotivă Alstom Traxx Passenger achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară a intrat în serviciul comercial al CFR Călători pe ruta București–Constanța, tractând trenul InterRegio 1583. La retur, locomotiva va asigura tracțiunea trenului IR 1584. Este prima unitate dintr-un lot de 16 locomotive electrice multisistem cumpărate de România printr-un proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare. Valoarea totală eligibilă a investiției este de 441,77 milioane de lei cu TVA. Locomotive de 160 km/h, cu ERTMS Contractul încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH prevede furnizarea a 16 locomotive electrice noi, echipate cu sisteme ERTMS și capabile să atingă 160 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători. Noile locomotive dispun de sisteme moderne de control și diagnosticare, GPS și comunicații mobile și permit recuperarea energiei la frânare. Ele sunt destinate înlocuirii unor locomotive electrice mai vechi, cu șase osii, și urmăresc reducerea consumului de energie și a emisiilor generate de transportul feroviar.

Conform estimărilor proiectului, introducerea celor 16 locomotive ar trebui să ducă la o reducere cu aproximativ 25% a consumului de energie pentru tracțiune și cu 25,27% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Economia anuală de energie este estimată la aproximativ 27.521 MWh. București–Constanța, primul traseu Prima locomotivă a ajuns deja în exploatarea comercială pe una dintre cele mai importante rute feroviare din România. Ulterior, cele 16 locomotive vor fi utilizate pe o rețea de aproximativ 3.978 de kilometri și vor acoperi cinci rute interregionale majore: Dej–Brașov–București–Constanța, Timișoara–Arad–Brașov–București–Constanța, Timișoara–Cluj-Napoca–Iași, Iași–București–Constanța și Suceava–București–Constanța. Asta înseamnă că investiția nu este destinată exclusiv legăturii București–Constanța, ci va fi extinsă treptat pe principalele trasee interregionale operate în regim de serviciu public.

16 locomotive, 441,8 milioane de lei Proiectul a fost contractat în 2024 și a fost inclus inițial pentru finanțare în PNRR, în cadrul componentei dedicate transportului sustenabil. Începând cu 2026, finanțarea este asigurată integral din Fondul pentru Modernizare. Contractul are o perioadă de implementare de 31 de luni, iar ARF a derulat în paralel procedurile de recepție și testare a locomotivelor. La sfârșitul lunii august, reprezentanții ARF au efectuat la fabrica Alstom din Germania testele de recepție pentru unitățile LE012–LE015 și au verificat asamblarea ultimei locomotive, LE016. Ultimele cinci locomotive din lot erau programate să ajungă etapizat în România în luna septembrie, după care urmau să treacă prin procedurile necesare pentru intrarea în exploatare. Nu doar locomotive noi, ci și un consum mai mic de energie Proiectul are și o componentă importantă de eficiență energetică. Noile locomotive pot recupera energia la frânare, iar înlocuirea unităților vechi este estimată să reducă necesarul de energie pentru tracțiune cu aproximativ un sfert. Potrivit estimărilor ARF, economia anuală ar ajunge la 27.521 MWh, în timp ce reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi de 25,27%. Pe durata de viață estimată la 40 de ani, economia cumulată de energie ar depăși 1,1 milioane MWh. Pentru pasageri, însă, primul semnal concret este mai simplu: un tren CFR Călători care pleacă din București spre litoral este tractat acum de o locomotivă nouă. După recepția și introducerea treptată în exploatare a celorlalte unități, locomotivele Alstom Traxx ar urma să ajungă și pe celelalte rute interregionale prevăzute în proiect.