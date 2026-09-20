Pensia de urmaș: cine poate primi bani și în ce condiții

Publicat la 20.09.2026, 09:33:54

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Pensia de urmaș este acordată anumitor membri ai familiei unei persoane decedate care era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Beneficiarii și perioada în care pot primi banii depind de situația concretă a fiecăruia. Cine poate primi pensie de urmaș Potrivit legislației, au dreptul la pensie de urmaș, în principal, copiii și soțul supraviețuitor al persoanei decedate. Copiii pot beneficia de pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 16 ani. Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, dreptul poate fi menținut până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Copiii care și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege pot beneficia de pensie de urmaș și ulterior, în condițiile stabilite de legislația pensiilor. Când poate primi soțul supraviețuitor pensie de urmaș Soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș în anumite condiții, în funcție de vârsta sa, durata căsătoriei și situația medicală sau veniturile realizate. De exemplu, în anumite situații, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș pe tot timpul vieții, dacă la data decesului susținătorului îndeplinește condițiile legale privind vârsta standard de pensionare și durata căsătoriei.

Există și situații în care pensia este acordată temporar, pentru o perioadă limitată, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Cât timp se acordă pensia de urmaș Perioada de acordare diferă în funcție de beneficiar. Pentru copii, dreptul încetează, de regulă, la împlinirea vârstei-limită prevăzute de lege sau mai devreme dacă dispar condițiile care au stat la baza acordării. Pentru soțul supraviețuitor, durata poate fi temporară sau pe tot timpul vieții, în funcție de situația acestuia și de condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Pe scurt Pensia de urmaș reprezintă un drept acordat, în condițiile legii, membrilor familiei unei persoane decedate. Principalii beneficiari sunt copiii și soțul supraviețuitor, însă condițiile și perioada de plată diferă în funcție de vârstă, studii, situația familială și alte criterii prevăzute de lege. Sursă foto: Pinterest