TollRo, noul sistem de taxare pentru camioane, ”a făcut pană” înainte de lansare. CNAIR cere amânarea până la 1 aprilie 2027

Publicat la 20.09.2026, 11:17:00

Aplicația mobilă a intrat abia pe 16 septembrie în etapa de folosire. În forma actuală, sistemul nu a ajuns nici măcar la recepția calitativă, iar termenul legal pentru începerea taxării este 1 octombrie 2026. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cerut oficial Ministerului Transporturilor și Guvernului amânarea aplicării TollRo și a noii roviniete până la 1 aprilie 2027. Solicitarea a fost transmisă încă din 7 septembrie 2026, cu informarea premierului, însă CNAIR susține că, după 11 zile, nu primise un răspuns din partea Ministerului Transporturilor. În paralel, aplicația TollRo a intrat pe 16 septembrie în vigoare ceea ce înseamnă că sistemul este încă testat în condiții reale de trafic.

Trei zile de testare au fost suficiente pentru ca TollRo, noul sistem electronic de taxare rutieră care înlocuiește ”Rovinieta” pe transportul de marfă, să intre în impas. CNAIR cere amânarea noului sistem de taxare până la 1 aprilie 2027.

Într-un scenariu fără neconformități care să impună remedieri și reluarea testării, etapa de pilotare nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

CNAIR precizează că sistemul livrat de prestator nu a intrat încă în etapa recepției calitative, aceasta putând începe numai după finalizarea testării și a pilotării. Mai mult, pilotarea publică începută la 16 septembrie are, potrivit contractului, o durată de minimum patru săptămâni.

Situația este cu atât mai complicată cu cât, potrivit legislației actuale, 1 octombrie 2026 este data la care ar trebui să înceapă aplicarea noilor tarife. Legea nr. 226/2023, modificată succesiv, prevede introducerea TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. În iunie 2026, Parlamentul a prorogat termenul până la 1 octombrie 2026. Problema este că sistemul tehnic nu este încă pregătit pentru trecerea în producție.

1 octombrie 2026 este data la care ar trebui să înceapă aplicarea noilor tarife

Cu alte cuvinte, termenul legal de 1 octombrie ar veni înainte ca procedura tehnică de testare să fie finalizată.

„Vid de aplicare” pentru transportul de marfă

CNAIR avertizează că menținerea datei de 1 octombrie fără o modificare legislativă ar putea crea o situație fără precedent: transportatorii ar avea o obligație legală de plată, însoțită de sancțiuni, dar sistemul tehnic necesar pentru efectuarea plății nu ar fi disponibil în forma finală. Compania vorbește despre un posibil „vid de aplicare” pentru transportul de marfă. În această situație, transportatorii ar putea ajunge în poziția de a fi sancționați pentru o obligație pe care, în opinia CNAIR, nu ar avea cum să o îndeplinească prin intermediul unui sistem funcțional. Compania avertizează inclusiv asupra riscului unor contestații în instanță și asupra faptului că bugetul de stat nu ar putea încasa veniturile estimate din noul mecanism. Solicitarea transmisă pe 7 septembrie nu vizează doar amânarea datei de aplicare. CNAIR a cerut trei măsuri urgente: prorogarea termenului de aplicare a TollRo și a rovinietei până la 1 aprilie 2027. corelarea termenului privind interoperabilitatea sistemului românesc cu SETRE, serviciul european de taxare rutieră electronică și suplimentarea organigramei CNAIR cu personalul necesar pentru operarea sistemului și instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră. CNAIR afirmă că a solicitat suplimentarea posturilor încă de la sfârșitul lunii martie, iar instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră, la începutul lunii aprilie.

Potrivit companiei, aproape șase luni au trecut fără soluționarea acestor solicitări.

Aplicația TollRo poate fi deescărcată

CNAIR a deschis pe 16 septembrie etapa de pilotare publică, iar TollRo este disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS. Șoferii și operatorii de transport pot testa aplicația în trafic real și pot transmite observații privind funcționarea acesteia.Aplicația este concepută pentru calcularea și plata tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă. Printre funcționalitățile anunțate se numără calcularea tarifului în funcție de distanță, masa totală maximă autorizată și norma de poluare, plata online, administrarea contului și consultarea istoricului tranzacțiilor.

Dar faptul că aplicația este disponibilă pentru testare nu înseamnă că sistemul este pregătit pentru exploatare comercială. CNAIR spune explicit că TollRo se află încă în pilotare, iar etapa de recepție calitativă nici măcar nu a început.

Cum se va schimba plata pentru camioane

TollRo marchează o schimbare importantă față de sistemul actual. Pentru camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, tariful nu va mai fi unul calculat exclusiv după perioada de utilizare a drumului. Potrivit Legii nr. 226/2023, TollRo se stabilește în funcție de tariful unitar și distanța parcursă, iar tariful unitar include atât componenta pentru utilizarea infrastructurii, cât și un tarif bazat pe costurile externe asociate, inclusiv celor legate de poluarea atmosferică. Practic, cu cât un camion circulă mai mult pe rețeaua pentru care se aplică sistemul, cu atât crește tariful datorat. În calcul intră și caracteristicile vehiculului, inclusiv clasa de emisii.

Sistemul Electronic de Tarifare Rutieră din România (STRR) va include atât componenta TollRo, destinată în principal vehiculelor grele de transport marfă, cât și noul sistem de rovinietă.

Pentru autoturisme și vehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, rovinieta va ține cont de categoria vehiculului, clasa de emisii și durata de utilizare a rețelei.

Interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin SETRE, este prevăzută să devină operațională de la 15 ianuarie 2027, potrivit modificărilor legislative adoptate în iunie.

Solicitarea companiei nu înseamnă renunțarea la TollRo. CNAIR susține că este nevoie ca termenul legal să fie sincronizat cu momentul în care sistemul tehnic va putea funcționa efectiv.