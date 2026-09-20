Milioane pentru excelență. Cum se acordă și cât valorează azi premiile Nobel

Publicat la 20.09.2026, 16:46:10

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Premiul Nobel vine cu o recompensă financiară mai mare în anul în care împlinește 125 de ani de la prima sa acordare. Fundația Nobel a anunțat o majorare cu 9% a premiului financiar, până la 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,22 milioane de dolari pentru fiecare categorie. Majorarea se aplică tuturor celor șase categorii: fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură, pace și Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. 1,22 milioane de dolari pentru fiecare premiu Valoarea de 12 milioane de coroane suedeze este suma acordată pentru fiecare premiu, însă aceasta poate fi împărțită între mai mulți laureați atunci când distincția este acordată în comun. Fundația Nobel spune că majorarea urmărește să păstreze în timp valoarea financiară a premiului.

„Prin creșterea valorii premiului, menținem semnificația pe termen lung a Premiului Nobel și ne asigurăm că partea financiară a premiului își păstrează valoarea în timp”, a declarat Hanna Stjärne, directorul executiv al Fundației Nobel. În 2025, suma totală alocată premiilor Nobel a fost de 55 de milioane de coroane suedeze, adică 11 milioane pentru fiecare dintre cele cinci premii Nobel tradiționale plus Premiul pentru Științe Economice. De la 150.782 de coroane la 12 milioane Când primele Premii Nobel au fost acordate pentru prima dată, în 1901, recompensa financiară era de 150.782 de coroane suedeze pentru fiecare categorie. În 2026, suma este de 12 milioane de coroane.

Creșterea nu a fost însă liniară. După o perioadă în care valoarea premiului a fost redusă în urma dificultăților financiare ale Fundației Nobel, premiul a ajuns la 10 milioane de coroane în 2020 și a fost majorat ulterior la 11 milioane în 2023. Pentru 2026, Fundația Nobel a decis o nouă creștere, până la 12 milioane. Fundația gestionează averea lăsată de Alfred Nobel și are responsabilitatea de a asigura baza financiară pe termen lung a premiilor. La sfârșitul lui 2025, capitalul propriu al fundației era de aproximativ 4,59 miliarde de coroane suedeze, iar capitalul investit a avut în ultimii cinci ani o creștere medie anuală de 7,7%. Cine va primi banii în 2026 Câștigătorii premiilor Nobel din acest an vor fi anunțați între 5 și 12 octombrie. Calendarul începe cu premiul pentru fiziologie sau medicină, urmat de fizică, chimie, literatură, pace și, în final, Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. Ediția din 2026 are o semnificație specială: marchează 125 de ani de la primele premii, acordate în 1901, după moartea lui Alfred Nobel. Nobelul, 125 de ani mai târziu Alfred Nobel, inventator și om de afaceri suedez, a lăsat prin testament cea mai mare parte a averii sale pentru constituirea fondului din care urmau să fie recompensate persoanele care au adus „cel mai mare beneficiu omenirii”. Primele premii au fost acordate în 1901. De atunci, Nobelul a devenit una dintre cele mai cunoscute distincții internaționale pentru contribuții în știință, literatură și pentru pace. Premiul pentru Științe Economice a fost creat ulterior, în 1968, de Sveriges Riksbank, în memoria lui Alfred Nobel, și este administrat împreună cu celelalte premii Nobel. În 2026, prestigiul premiului este însoțit și de o recompensă financiară mai mare: 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,22 milioane de dolari pentru fiecare categorie.