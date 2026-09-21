Ajutor pentru încălzire 2026–2027. Cine poate primi până la 500 de lei pe lună, ce venit trebuie să aibă și până când se depune cererea

Publicat la 21.09.2026, 11:10:00

Pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, cererile se depun, de regulă, până la 15 octombrie. Ne sperie iar un sezonrece, iar pentru familiile cu venituri reduse facturile la gaze, electricitate sau încălzire pot deveni o cheltuială importantă. Statul acordă un sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie – 31 martie, în condițiile prevăzute de Legea consumatorului vulnerabil de energie. Separat, persoanele eligibile pot primi și suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului. Important, cele două forme de sprijin nu se acordă din oficiu. Persoanele care îndeplinesc condițiile trebuie să depună o cerere la primăria localității sau a sectorului în care locuiesc.

Românii cu venituri mici pot solicita și în sezonul rece 2026–2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Cererea trebuie depusă la primărie, împreună cu declarația pe propria răspundere și documentele care dovedesc veniturile și situația locuinței.

Potrivit regulilor prevăzute de Legea nr. 226/2021, ajutorul pentru încălzire poate fi acordat familiilor și persoanelor singure care se încadrează în anumite limite de venit. Pentru o familie, venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru. În cazul unei persoane singure, limita este de 2.053 de lei net pe lună. Venitul nu este singurul criteriu. Solicitantul trebuie să declare componența familiei, veniturile obținute și bunurile deținute. Autoritățile verifică informațiile declarate și pot solicita documente suplimentare sau informații de la alte instituții. Dacă situația o cere se poate fi efectuată și o anchetă socială.

Cine poate primi ajutorul pentru încălzire în 2026–2027

Valoarea ajutorului depinde de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau de venitul persoanei singure. Cu cât venitul este mai mic, cu atât procentul de compensare este mai mare.

100% pentru venituri de până la 200 de lei

90% pentru venituri între 200,1 și 320 de lei

80% pentru venituri între 320,1 și 440 de lei

70% pentru venituri între 440,1 și 560 de lei

60% pentru venituri între 560,1 și 680 de lei

50% pentru venituri între 680,1 și 920 de lei

40% pentru venituri între 920,1 și 1.040 de lei

30% pentru venituri între 1.040,1 și 1.160 de lei

20% pentru venituri între 1.160,1 și 1.280 de lei

10% pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru

10% pentru persoanele singure cu venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei.

Calculul se face raportat la valoarea de referință stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat.

Care sunt valorile de referință

Legea stabilește valori de referință diferite în funcție de sursa de încălzire. Pentru sezonul rece, acestea sunt:

*250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale

*500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică

*320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, calculul se face în funcție de prețul local și de consumul stabilit potrivit legii. Ca exemplu, o persoană care beneficiază de compensare de 100% și se încălzește cu energie electrică nu primește automat 500 de lei în numerar. Ajutorul este raportat la consumul efectiv și, pentru energie electrică, gaze sau termoficare, este evidențiat prin furnizor. Pentru lemne, cărbuni și alți combustibili solizi sau petrolieri, sprijinul este plătit beneficiarului, de regulă într-o singură tranșă pentru întregul sezon sau pentru perioada rămasă. Ajutorul pentru încălzire este diferit de suplimentul pentru energie. Dacă ajutorul pentru încălzire este acordat în perioada sezonului rece, suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului. Cuantumurile sunt-30 de lei pe lună pentru energie electrică, 10 lei pe lună pentru gaze naturale, 10 lei pe lună pentru energie termică și 20 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri. Sumele pot fi cumulate dacă locuința folosește mai multe surse de energie. Astfel, în situația în care energia electrică este singura sursă utilizată, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună. Pentru energie electrică, gaze și energie termică, plata se face prin furnizor, în limita consumului facturat. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, banii sunt achitați direct titularului.

O singură cerere pentru ajutorul de încălzire și supliment

Persoanele eligibile pot solicita ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie prin aceeași cerere. Suplimentul poate fi solicitat însă și separat. În documente trebuie precizat sistemul principal de încălzire utilizat în locuință. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem de încălzire.

Unde trebuie depusă cererea

Dosarul trebuie depus la primăria localității sau a sectorului Bucureștiului în care se află locuința. Formularele și lista exactă a documentelor sunt stabilite și publicate de autoritățile locale.

În mod obișnuit, solicitantului îi pot fi cerute:actele de identitate ale membrilor familiei,

documente privind veniturile, actul care dovedește proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței, o factură recentă sau datele furnizorului, documente privind bunurile deținute

alte acte necesare verificării situației declarate. Primăria poate solicita și documente suplimentare atunci când informațiile din cerere trebuie verificate. Pentru ca sprijinul să fie acordat începând cu 1 noiembrie 2026, cererea trebuie depusă, de regulă, până la 15 octombrie 2026. Cei care depun cererea mai târziu nu pierd automat dreptul la ajutor. În timpul sezonului rece, dacă documentele sunt depuse până pe 20 ale lunii, dreptul se acordă începând cu luna respectivă.

Prin urmare, o familie care îndeplinește condițiile, dar depune dosarul după 15 octombrie, poate beneficia în continuare de sprijin, însă momentul de la care acesta se acordă poate fi diferit.